Duisburg. Stadt- und Weinfest, Marathon, Weihnachtsmarkt und mehr: 2024 finden wieder viele Events statt. Diese Termine sollten sich Duisburger vormerken.

Für das Jahr 2024 ist Duisburg Veranstaltungskalender wieder gut gefüllt. Zu jeder Jahreszeit finden in der Stadt sowohl Klassiker wie das Stadtfest, das Traumzeit-Festival oder der Weihnachtsmarkt statt als auch regionale Formate wie die Extraschicht oder die Ruhrtriennale. Die meisten Termine stehen bereits fest, ein paar wenige lassen noch auf sich warten. Eine Übersicht mit den Event-Highlights 2024 in Duisburg:

Duisburger Akzente machen 2024 den Anfang

Früh im Jahr findet das Kulturfestival Akzente statt. Vom 1. bis 24. März stehen Veranstaltungen an wechselnden Orten aus den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Film auf dem Programm – im Vorjahr waren es mehr als 90. Allein die Ausstellung „Museum of the Moon“ in der Salvatorkirche sahen rund 30.000 Menschen.

Offizielle Infos: www.duisburger-akzente.de

Rhein-Ruhr Marathon: 42 Kilometer durch Duisburg

Tausende Läufer erobern Duisburg am 5. Mai beim Rhein-Ruhr Marathon, laufen wahlweise 21 oder 42 Kilometer durch die Stadt. Die zahlreichen Straßensperrungen zeugen von den Dimensionen des Events, das immer auch viele Schaulustige anzieht.

Offizielle Infos: www.marathon.de/laufevent/rhein-ruhr-marathon-duisburg

Beim Matjesfest in Duisburg reichen die Gastronomen jedes Jahr zwischen 100.000 und 120.000 Matjesfilets über die Theke. © FUNKE Foto Services | Michael Dahlke

Das Matjesfest hat in Duisburg Tradition

Das Duisburger Matjesfest gilt als größtes in Nordrhein-Westfalen. Es wird seit 1995 auf der Königstraße gefeiert und gilt als beliebter Auftakt in die Freiluftsaison in der City. Pro Ausgabe reichen die Gastronomen zwischen 100.000 und 120.000 Matjesfilets über die Theke – mal ganz klassisch mit Zwiebeln, mal eingelegt in Rote Beete. 2024 findet das Fest vom 30. Mai bis 2. Juni statt und dauert damit einen Tag länger als zuletzt.

Offizielle Infos: www.duisburgkontor.de/events/matjesfest

Rage against Racism: Finanzierung gesichert

Das Rage against Racism-Festival findet traditionell am Wochenende nach Fronleichnam statt, dieses Mal am 31. Mai und 1. Juni. Die Finanzierung ist gesichert – jetzt richtet der Verein „Inne Mühle“ das Hard-Rock-Event in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt aus. Für den Samstag hat man sogar einen DSDS-Gewinner verpflichtet: Thomas Godoj gewann 2008 die RTL-Casting-Show und erwies sich damals schon in Lederjacke als langhaariger Rocker.

Offizielle Infos: www.rageagainstracism.de

Extraschicht: Die Nacht der Industriekultur

Während einige Museen für ein Kultur-Programm sorgten, krönte ein spektakuläres Höhenfeuerwerk im Innenhafen die Extraschicht. Ein Programm für 2024 wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, wohl aber, dass in diesem Jahr keine Veranstaltung im Innenhafen stattfinden wird. Stattdessen soll wieder der Landschaftspark Austragungsort für die Nacht der Industriekultur am 1. Juni sein.

Offizielle Infos: www.extraschicht.de

Zeitgleich mit der Drachenboot Fun Regatta findet in Duisburg auch das Innenhafenfest statt. © FUNKE Foto Services | Oliver Müller

Drachenboot Fun Regatta im Duisburger Innenhafen

Die Drachenboot Fun Regatta im Innenhafen ist ein Spektakel. Nach oftmals hartem Training zeigen die Teams viel Einsatz, haben aber vor allem viel Spaß. Letzterer steht auch für die vielen Menschen im Vordergrund, die das Rennen beobachten oder auch nur wegen des gleichzeitig stattfindenden Innenhafenfestes ans Wasser kommen – 2024 vom 7. bis 9. Juni.

Offizielle Infos: www.innenhafen-portal.de/termine/drachenboot-regatta

Festival im Landschaftspark Nord: Traumzeit 2024

Zu den bereits bestätigten Acts für das Traumzeit-Festival gehört unter anderem Faber. Er stand 2018 zuletzt im Landschaftspark Nord auf der Bühne. Im Sommer 2024 kommt der Schweizer Singer-Songwriter mit seinem neuen Album „Addio“ nach Duisburg. Die Traumzeit findet dann vom 21. bis 23. Juni statt.

Offizielle Infos: www.traumzeit-festival.de

Open Air: Sommerkino im Duisburger Landschaftspark

Es ist mit das beliebteste Open-Air-Kino in Nordrhein-Westfalen: Das Stadtwerke-Sommerkino im Duisburger Landschaftspark-Nord geht vom 5. Juli bis 18. August in die nächste Runde. Ganze 40 Filme wurden im Vorjahr jeweils nach Einbruch der Dämmerung gezeigt, mehr als 1000 Besucher haben in der ehemaligen Werkshalle, die bei Regenwetter überdacht werden kann, Platz.

Offizielle Infos: www.stadtwerke-sommerkino.de

Live-Musik gehört zu den wichtigsten Programmpunkten beim Duisburger Stadtfest. © FUNKE Foto Services | Arnulf Stoffel

Wann findet 2024 das Stadtfest in Duisburg statt?

Der enorme Besucheransturm auf das Stadtfest im Jahr 2022 setzte sich auch 2023 fort. In der Vergangenheit gab es zwar auch Kritik am Programm der Veranstaltung, doch sie gehört weiter zu den beliebtesten in Duisburg. Für 2024 hat das Organisations-Team die Tage vom 18. bis 21. Juli ausgewählt.

Offizielle Infos: www.duisburgkontor.de/events/stadtfest

Christopher Street Day: CSD 2024 in Duisburg

Meist um die 1000 Menschen machen den Christopher Street Day in Duisburg zu einem – im Vergleich zu anderen Städten – kleinen, aber nicht minder bunten Ereignis. 2024 wird die Regenbogenfahne am 27. Juli gehisst, bevor es mehrere Kilometer durch die Innenstadt geht.

Offizielle Infos: www.dugay.de

Viel Auswahl beim Duisburger Weinfest

Winzer wissen das lukrative Geschäft beim Duisburger Weinfest zu schätzen, die Besucherinnen und Besucher die große Auswahl. Fast alle deutschen Anbaugebiete sind vertreten – Rot- und Weißweine von der Ahr, der Mosel, der deutschen Weinstraße, Baden und Rheinhessen. Das Weinfest steigt vom 1. bis 4. August.

Offizielle Infos: www.duisburgkontor.de/events/weinfest

Der Duisburger Weihanchtsmarkt findet 2024 vom 14. November bis 30. Dezember statt. © Duisburg | STEFAN AREND

Viele Schiffe auf dem Rhein beim Ruhrorter Hafenfest

Das Ruhrorter Hafenfest soll auch 2024 wieder mit Live-Musik, Trödel und Rummel an die Hafenpromenade locken. Die verwandelt sich vom 16. bis 19. August in eine große Kirmeslandschaft mit Bühnen und Ständen. Viele Schiffe auf dem Rhein und am Ufer verleihen der viertägigen Veranstaltung das passende Ambiente.

Offizielle Infos: www.duisburgkontor.de/events/ruhrorter-hafenfest

Ruhrtriennale 2024 unter neuer Intendanz

Nach der dritten und letzten Saison der Ruhrtriennale unter Leitung von Barbara Frey ist in diesem Jahr der neue Intendant Ivo van Hove für das Programm verantwortlich. Viereinhalb Wochen lang bespielt das Kulturfestival vom 16. August bis 15. September ehemalige Industriemonumente im Ruhrgebiet mit spartenübergreifenden Produktionen aus Schauspiel, Musiktheater, Konzert, Tanz, Performance, Installation, Literatur und Dialog. Unter den Spielorten befindet sich auch der Landschaftspark.

Offizielle Infos: www.ruhrtriennale.de

Wann beginnt 2024 der Weihnachtsmarkt in Duisburg?

Zwei Tage länger als im Vorjahr soll der Duisburger Weihnachtsmarkt 2024 dauern. Veranstalter Duisburg Kontor plant den Budenzauber rund um die Königstraße vom 14. November bis 30. Dezember. Vertragsverhandlungen mit Standbetreibern und Schaustellern hat es dafür bereits gegeben, das städtische Eventmanagement will möglichst frühe Planungssicherheit. Bestimmt wieder angebracht wird die 2023 erneuerte Beleuchtung, die Besucher wie Veranstalter als klare Aufwertung des Weihnachtsmarkts empfunden haben.

Offizielle Infos: www.duisburgkontor.de

Lichtermarkt 2024 wieder mit Weltrekord?

Aufgrund des Andrangs in den Vorjahren wurde die Fläche im Landschaftspark Nord 2023 deutlich erweitert. Die Aussteller präsentieren beim Lichtermarkt vor der Kulisse des ehemaligen Hüttenwerks und im Gebläsehallenkomplex ausgewähltes Kunsthandwerk. Auch ein Weltrekordversuch gehörte in den vergangenen Jahren immer dazu. Die Veranstaltung soll vom 29. November bis 1. Dezember stattfinden.

Offizielle Infos: www.landschaftspark.de/lichtermarkt

>>PLATZHIRSCH-FESTIVAL PAUSIERT 2024

Das Haniel Open Air soll 2024 wieder stattfinden, um im zweijährigen Rhythmus zu bleiben. Ein Termin wurde bislang nicht bekanntgegeben.

Das Platzhirsch-Festival pausiert im Jahr 2024 wegen finanzieller Schwierigkeiten, soll aber 2025 wieder stattfinden.