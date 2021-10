Aris Alexander Blettenberg gewinnt Klavierwettbewerb in Wien

Duisburg/Mülheim. Der 27-jährige Pianist wurde in Mülheim geboren und begann seine musikalische Karriere in Duisburg. Er gewinnt den Beethoven-Wettbewerb in Wien.

Der 27-jährige Pianist Aris Alexander Blettenberg aus Mülheim, der seine musikalische Karriere in Duisburg begonnen hat, hat den 16. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb Wien gewonnen. Er überzeugte die Jury mit seiner Darbietung von Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 D-Dur und setzte sich damit im Finale im voll besetzten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gegen Dasol Kim aus Südkorea und den Österreicher Philipp Scheucher durch. Als Sieger erhält Blettenberg 10.000 Euro und einen Konzertflügel von Bösendorfer.

1994 in Mülheim geboren, hat Blettenberg seine musikalische Ausbildung an der Musikschule in Duisburg begonnen und war 2009 und 2012 Förderpreisträger der Köhler-Osbahr-Stiftung. Er studierte an der Musikhochschule München, am Mozarteum Salzburg und derzeit in Hannover. 2017 hat er mit den Duisburger Philharmonikern in der Mercatorhalle debütiert.

Nachdem er 2015 den Internationalen Hans-von-Bülow-Wettbewerb gewonnen hat, 2019 Träger des Steinway-Förderpreises und 2020 des Bayerischen Kunstförderpreises war, war er nun bei einem der bedeutendsten internationalen Klavierwettbewerbe erfolgreich. Er wird seit 1961 alle vier Jahre in Wien ausgerichtet. In der 16. Ausgabe stellten sich in den Vorauswahlen Anfang 2020 rund 230 junge Pianisten und Pianistinnen aus aller Welt der Jury vor. 34 Talente kamen in die virtuelle erste Runde.

