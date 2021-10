Die Arbeitslosigkeit in Duisburg geht weiter zurück.

Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Duisburg gehen zurück

Duisburg. Die Arbeitsagentur meldet für Duisburg eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. 30.458 Duisburger waren im Oktober 2021 arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg sinkt weiter: Betrug die Quote im September noch 11,9 Prozent, gibt die Arbeitsagentur sie für den Oktober mit 11,7 Prozent an. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein positiver Trend zu erkennen.

Arbeitslos waren nach den Zahlen der Arbeitsagentur im Oktober 30.458 Duisburger und Duisburgerinnen, 2405 weniger als im Vorjahresmonat – das entspricht einem Rückgang von 7,3 Prozent. Die Quote lag im Oktober 2020 bei 12,7 Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als jetzt.

Kurzarbeit in Duisburg: Immer weniger Betriebe und Beschäftigte sind betroffen

Auch der Anteil der Kurzarbeit in Duisburg geht weiter zurück. Da sich erst sechs Monate nach der Anzeige von Kurzarbeit zeigt, wie viele Betriebe sie für ihre Mitarbeiter tatsächlich in Anspruch nehmen, liegen Kurzarbeitzahlen aktuell für 14 Monate der Corona-Pandemie vor, vom März 2020 bis April 2021.

Ihren Höhepunkt erreichte die Kurzarbeit in Duisburg im Mai 2020, als 25.324 Beschäftigte davon betroffen waren. Im April 2021 hatte sich diese Zahl mehr als halbiert: Damals waren 20.234 Mitarbeiter von 1403 Betrieben in Kurzarbeit. „Die Unternehmen zögern nicht mehr, neue Mitarbeiter einzustellen, nachdem die Kurzarbeit beendet wurde“, bilanziert Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg.

