Arbeitsagentur Duisburg meldet weniger Stellen für Azubis

Duisburg. Für eine Ausbildung in Duisburg gibt es aktuell mehr Bewerber, aber weniger Stellen. Es gibt auch gute Nachrichten vom Duisburger Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg ist im Mai deutlich zurückgegangen. Das meldet die Arbeitsagentur und beziffert die Arbeitslosenquote in Duisburg mit 12,4 Prozent – das ist ein Rückgang von 0,3 Prozentpunkten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote allerdings gestiegen: Im Mai 2020 lag sie mit 12,2 Prozent um 0,2 Prozentpunkte niedriger als aktuell.

Arbeitslos gemeldet sind 32.146 Duisburger. Das sind 761 Menschen weniger als im April, aber 438 mehr als vor einem Jahr. Besonders betroffen sind über-50-Jährige und Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28,1 Prozentpunkte. Bei Menschen über 50 Jahren erhöhte sich die Quote um 9,1 Prozentpunkte.

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt gibt es für junge Leute unter 25 Jahren: Hier waren mit 2379 Menschen im Mai 316 Duisburger weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als im Mai 2020, das entspricht einem Rückgang um 11,7 Prozentpunkte.

Kurzarbeit in Duisburg: Höhepunkt im Corona-Mai 2020

Deutlich zurückgegangen sind die Neuanmeldungen für Kurzarbeit: Im Mai 2021 haben 27 Betriebe für 150 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet – was aber nicht zwingend bedeutet, dass diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird.

Tatsächliche Kurzarbeit-Zahlen liegen bisher für die ersten acht Monate der Corona-Pandemie vor. Ihren Höhepunkt erreichte die Kurzarbeit in Duisburg im Mai 2020: Damals waren 25.324 Mitarbeiter in 2126 Betrieben davon betroffen. Von Mai an sanken diese Zahlen auf 1303 Firmen mit 12.438 Mitarbeitern in Kurzarbeit im November 2020.

Arbeitsmarkt Duisburg: mehr gemeldete freie Stellen, weniger Ausbildungsplätze

Eine Belebung des Arbeitsmarktes zeigt sich bei den gemeldeten Stellen: Für den Mai zählen Agentur für Arbeit und Jobcenter Duisburg 1044 freie Stellen, 375 mehr als im April und 528 mehr als im Vorjahres-Mai. Besonders hoch ist die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern demnach im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung.

Beim Ausbildungsmarkt appelliert die Arbeitsagentur Duisburg an Jugendliche und Arbeitgeber, sich flexibel zu zeigen. „Es suchen mehr Jugendliche einen Ausbildungsplatz als im letzten Jahr“, sagt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. „Dagegen ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze gegenüber dem Vorjahr gesunken.“

2758 Jugendlichen, die bei der Arbeitsagentur nach einem Ausbildungsplatz suchten, stünden 2307 gemeldete Stellen gegenüber. „Betrachten wir jedoch die aktuell 1325 unbesetzten Ausbildungsstellen und die 1268 unversorgten Jugendlichen, so sehen wir, dass rein rechnerisch jedem Jugendlichen 1,04 freie Stellen gegenüberstehen.“ Besonders gesucht werden derzeit Verkäufer, Einzelhandelskaufleute und Kaufleute für Büromanagement.

