Hochwasser Appell an Duisburger: Kein Hochwasser-Tourismus am Rhein

Duisburg. Der Rheinpegel bei Duisburg könnte auf 9,80 Meter ansteigen. Zwei Straßenabschnitte sind gesperrt. Appell zum Verzicht auf „Hochwasserbesuche“.

Der Rheinpegel bei Duisburg steigt weiter an: Am Donnerstagmittag wurde in Ruhrort ein Wasserstand von 9,26 Meter gemessen. Der Höchststand wird für das Wochenende erwartet. Dann soll das fließende Gewässer laut den Wirtschaftsbetrieben Duisburg die Marke von 9,50 bis 9,80 Meter erreichen.

Zwar dürfen Fußgänger und Radfahrer die Deiche in derzeit nicht gesperrten Bereichen begehen oder befahren, doch die Wirtschaftsbetriebe appellieren an „alle Duisburgerinnen und Duisburger, im Hinblick auf die Pandemie, auf Hochwasserbesuche zu verzichten.“

Hochwasser in Duisburg: Zwei Straßenabschnitte gesperrt

Wie die Wirtschaftsbetriebe mitteilen, hat auch am Donnerstag das steigende Wasser zu der Sperrung von zwei Straßenabschnitten geführt. Am Deich Homberg ist auf der Rheindeichstraße in Höhe der Hausnummer 111 zwischen Homberg und Baerl eine Schotterfläche gesperrt worden, die von Spaziergängern als Parkplatz genutzt wurde. „Durch die Fußgänger, die mit ihren Fahrzeugen den Bereich anfahren, ist es zu Beschädigungen am Deich gekommen“, teilt eine Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe mit.

Auch in Duisburg-Hüttenheim im Bereich des Tennisclubs Du-Süd und in der Nähe der beliebten Landmarke Tiger & Turtle ist ein Weg und eine Fußgängerbrücke wegen Hochwasser gesperrt worden. Die Wirtschaftsbetriebe weisen darauf hin, dass jegliche Absperrungen durch Schaulustige nicht zur Seite geschoben, beschädigt oder gestohlen werden dürfen: „Alle Absperrungen dienen der Sicherheit und sollen als Gefahrenhinweis gelten.“

Mit 9,30 Meter wird Hochwassermarke 1 überschritten

Erst zu Beginn der nächsten Woche wird mit fallenden Pegelständen gerechnet. Ab einem Pegel von 9,30 Meter wird im Duisburger Raum die Hochwassermarke 1 überschritten. Ab diesem Wert gelten für die Schifffahrt Einschränkungen. Die Schiffe müssen mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Es muss zudem in der Strommitte gefahren werden.

Hochwasser am Rhein in Duisburg. Hochwasser am Rhein in Duisburg. Der Rhein ist aus seinem Bett getreten und hat in Duisburg eine weite Wasserlandschaft gebildet. Bei einem Pegelstand von über 9 Metern musste die Schiffahrt eingeschränkt werden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Am vergangenen Freitag wurden zur Mittagszeit in Ruhrort an Kilometer 780,8 der Wasserstraße noch ein Pegel von 5,65 Meter gemessen. Bis Donnerstagmittag bedeutet das einen Anstieg um 3,61 Meter. Als Grund für das Rhein-Hochwasser gilt die temperaturbedingte Schnellschmelze in Süddeutschland, die mit ergiebigen Niederschlägen im Rheineinzugsgebiet einherging.