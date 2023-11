Apotheken in Duisburg schließen für einen Tag – der Grund

Duisburg. Die Apotheken in Duisburg bleiben am Mittwoch, 15.11., geschlossen. Was der Grund dafür ist und was für die Versorgung der Patienten getan wird.

Die Apotheken in Duisburg bleiben am Mittwoch, 15. November, geschlossen. Grund ist eine Demo am Mittwoch, 15. November, in Dortmund. Apothekerinnen und Apotheker aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland protestieren dann gegen die aus ihrer Sicht „katastrophale Gesundheitspolitik“ des Bundesministers Karl Lauterbach.

Die Versorgung der Bevölkerung werde über die Notdienst-Apotheken sichergestellt. Diese seien über die Webseite www.apothekennotdienst-nrw.de einfach und schnell zu finden. Darüber hinaus ist die bundesweite Apothekennotdienst-Hotline über die kostenlose Festnetznummer 0800 00 22 833 oder von einem Mobiltelefon unter 22 8 33 (max. 69 Cent/Min.) erreichbar. Patienten wird zudem geraten, Rezepte nach Möglichkeit in den Tagen vor oder nach dem 15. November einzulösen.

Demo: Apotheker in Duisburg sind sauer auf Gesundheitsminister Lauterbach

Bereits in der Vergangenheit hatte es aus Protest Schließung von Apotheken geben. Nun also wieder: „Massive Lieferengpässe, überbordende Bürokratie, immer höhere Anforderungen der Krankenkassen und ein weiter eskalierender Fachkräftemangel machen die Patientenversorgung von Tag zu Tag schwieriger“, erklärt Christoph Herrmann, Pressesprecher der Apotheken in Duisburg, die Hintergründe.

Die wirtschaftliche Lage vieler Apotheken habe sich insbesondere in den vergangenen 24 Monaten dramatisch verschlechtert. So seien die gesetzlich festgelegten, fixen Honorare für die Apotheken seit zehn Jahren nicht erhöht worden. „Und das bei kontinuierlich und sprunghaft steigenden Lohn-, Energie- und Zinskosten“, so Herrmann.

Und weiter: „Eine von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorangetriebene Honorarkürzung trägt seit Anfang dieses Jahres zusätzlich dazu bei, dass sich das Apothekensterben, insbesondere im ländlichen Bereich und vielen Stadtteilen weiter beschleunigen wird“, meint der Duisburger Sprecher.

