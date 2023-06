Bundesweit bleibt ein Großteil der Apotheken aus Protest gegen die Politik der Bundesregierung am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. Auch die Apothekerinnen und Apotheker in Duisburg folgen nach Angaben ihres Sprechers Christoph Herrmann dem Aufruf.

Apotheken Apotheken aus Protest dicht: Wer in Duisburg Notdienst macht

Duisburg. Apotheken bleiben am Mittwoch einen Tag lang aus Protest gegen die Politik der Bundesregierung geschlossen. Wer in Duisburg Notdienst macht.

Bundesweit hat ein Großteil der Apotheken am Mittwoch, 14. Juni, aus Protest gegen die Politik der Bundesregierung einen ganzen Tag lang geschlossen. Es geht unter anderem um eine „faire Vergütung“ (wir berichteten). Auch die Apothekerinnen und Apotheker in Duisburg folgen nach Angaben ihres Sprechers Christoph Herrmann dem Aufruf. Die Notversorgung ist am Protesttag aber gewährleistet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Notdienste in Duisburg am Mittwoch ab 9 Uhr:

Apotheke am Dellplatz , Wallstraße 50, Telefon: 0203 92 89 08

, Wallstraße 50, Telefon: 0203 92 89 08 Neue Apotheke in Meiderich, Von der Mark-Straße 50, Telefon: 0203 41 04 41 44

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg