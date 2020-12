Auch nachts können in den Notdienst-Apotheken in Duisburg dringende Medikamente abgeholt werden, selbstverständlich mit Maske.

Apotheken-Notdienst Apotheken an den Feiertagen in Duisburg im Notdienst

Duisburg. Apotheker sind an den Feiertage in Duisburg im Notdienst-Einsatz. Wer Corona-Symptome hat, sollte zunächst in der Notdienst-Apotheke anrufen.

Tagsüber sind Apotheken auch im Lockdown geöffnet, wer nachts und an den Feiertagen in Duisburg dringend Medikamente benötigt, bekommt sie in der jeweiligen Notdienst-Apotheke, die 24 Stunden – von neun bis neun Uhr – geöffnet hat. Bei Symptomen, die auf Corona deuten, sollte die Apotheke zunächst telefonisch kontaktiert werden, rät Dr. Christoph Herrmann, Sprecher der Apotheker in Duisburg. Ist ein verordnetes Medikament, das in der Regel kostenfrei abgegeben wird, ausnahmsweise nicht vorhanden, kann der Apotheker ein alternatives Präparat abgeben.

Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich per Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent pro Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 0022 8 33 aus dem deutschen Festnetz finden. Eine SMS mit dem Inhalt „apo“ an die 228 33 (69 Cent pro SMS) ist ebenfalls möglich.

Apotheken weisen per Aushang auf Notdienste hin

Unter www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de steht die Notdienstsuche direkt auf der Startseite zur Verfügung. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, so Herrmann. „Jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin“.

