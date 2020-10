Apotheke in Duisburg-Neumühl mit Schusswaffe überfallen

Duisburg. Ein Mann (37) soll eine Apotheke in Duisburg überfallen haben. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte er von Angestellten Betäubungsmittel.

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Mittwoch, 14. Oktober, um 11 Uhr eine Apotheke in Duisburg überfallen haben. An der Lehrerstraße in Neumühl forderte der Tatverdächtige mit vorgehaltener Schusswaffe, dass ihm Betäubungsmittel ausgehändigt werden.

Die Angestellten kamen seiner Forderung nach und reichten ihm mehrere Einheiten eines starken Schmerzmittels. Anschließend flüchtete der Räuber mit einem roten Opel. Die inzwischen alarmierte Polizei leitete sofort die Fahndung ein.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest

Detaillierte Zeugenangaben führten die Polizeibeamten zu dem Duisburger, den sie wenig später in seiner Wohnung festnehmen konnten. Niemand wurde laut Polizeiangaben verletzt. Der 37-Jährige wird wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.