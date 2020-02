Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anzahl der Gewinner ist individuell

Die Anzahl der Gewinner des Autorenwettbewerbs wird in jedem Jahr von der Jury individuell festgelegt. So gab es Jahre mit einem ersten, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen, dafür auch andere Jahre, in denen es nur einen Sieger gab. Daneben gibt es noch den „Pool“. Mit diesem empfiehlt die Jury nicht mehr als zehn Stücke, die sie ebenfalls als besonders spielenswert erachtet.

Das soll auch den jungen Autoren helfen, da so mancher Verlag auf sie aufmerksam wird. Unterstützt wird das Festival außerdem von dem städtischen Kindertheaterprogramm „Der Spielkorb“.