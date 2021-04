Der Opel und der Mercedes wurden bei dem Unfall in Duisburg-Marxloh beschädigt.

Unfall Anwohner werden in Duisburg-Marxloh von lautem Knall geweckt

Duisburg. Ein Knall hat in der Nacht zu Dienstag Anwohner in Marxloh aus dem Schlaf gerissen. Ein Opel rauschte in einen Mercedes. Polizei sucht Fahrer.

Ein lauter Knall hat in der Nacht zur Dienstag die Anwohner an der Kaiser-Friedrich-Straße in Marxloh aus dem Schlaf gerissen.

Nach Polizeiinformationen prallte vor Ort ein Opel gegen 1.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes Vito. Ein Zeuge wählte sofort den Notruf, gab dort bereits an, dass der Fahrer geflüchtet sei.

Unfall in Duisburg-Marxloh: Polizei sucht Opel-Fahrer

Eine weitere Zeugin gab den Hinweis, dass ein Mann hinter dem Steuer des Opel gesessen habe. Nach ihm suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 nun und nehmen weitere Zeugenhinweise unter 0203 280 0 entgegen.