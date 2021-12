TV-Sendung Anne Will: So versucht Doc Caro, Impfskeptiker zu überzeugen

Duisburg. Doc Caro war bei Anne Will zu Gast. Im ARD-Talk spricht die Duisburger Notfallärztin über einen emotionalen Fall aus der St. Johannes Klinik.

Dr. Carola Holzner, einer breiten Öffentlichkeit besser bekannt als Doc Caro, war am Sonntagabend in der ARD-Talkshow Anne Will zu Gast. Gemeinsam mit SPD-Politiker und zukünftigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben die Gäste über die Frage „Impfpflicht und Lockdown für Ungeimpfte – gewinnen Bund und Länder so die Kontrolle zurück?“ diskutiert.

Die Notfallmedizinerin der Helios St. Johannes Klinik sieht ein Akzeptanzproblem bei einer Impflicht darin, dass eine solche vorher von der Politik kategorisch ausgeschlossen wurde. Die Skepsis und das fehlende Vertrauen in Teilen der Bevölkerung seien deshalb auch ein „hausgemachtes Problem“, so die Notfallmedizinern.

Anne Will: Doc Caro berichtet über emotionalen Fall aus St. Johannes Klinik

„Die Krankenhäuser sind voll“, sagt sie und berichtet von einem ihrer vergangenen Dienste in der St. Johannes Klinik. Ein Mann, um die 60 Jahre alt, bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft, habe die Notfallmedizinerin „angefleht“, ihn noch im Intensivbett zu immunisieren. Solche Fälle hätten verhindert werden können, glaubt die Medizinerin.

Sie setze vor allem auf Überzeugungsarbeit. „Ich glaube, dass ich 9 von 10 Leuten in einem 4-Augen-Gespräch tatsächlich überzeugen könnte“, sagt Doc Caro selbstbewusst. Durch So-oder-so-Fragen und „laminierte Wissenschaftsstudien“, die bei der Risikoeinschätzung halfen.

So versucht Doc Caro, Impfskeptiker zu überzeugen

„Du hast die Wahl: Du kannst dich infizieren oder du kannst dich impfen lassen, wahrscheinlich dich auch infizieren – aber nicht schwer erkranken“, erklärt die Medizinerin. Auf die Frage, warum man sich denn dann impfen lassen sollte, wenn man sich trotz Impfung infizieren könne, entgegnet Doc Caro: „Wenn du nicht geimpft bist, ist deine Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu landen um ein vielfaches höher.“

Ähnlich verhalte es sich mit Nebenwirkungen, die durch Impfungen verursacht werden können und als weiteres Argument von Impfskeptikern herangezogen würden. Das sei aber der falsche Ansatz, denn: „Wenn ich mich infiziere, ist das Risiko einer Herzmuskelentzündung um ein vielfaches höher, als wenn ich mich impfen lasse“, erklärt die Duisburger Notfallmedizinerin im TV-Gespräch. Ähnlich verhalte es sich mit Thrombosen und einer Lungenembolie. Ihre erfrischende Erklärung hatte in sozialen Netzwerken, wie etwa Twitter, zu zahlreichen Reaktion geführt.

