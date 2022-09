Im Oktober können Eltern in Duisburg ihre Kinder für den Schulanfang im August 2023 anmelden.

Grundschule Anmeldung für die Grundschule 2023: So funktioniert es

Duisburg. Eltern, deren Kinder 2023 in Duisburg eingeschult werden sollen, müssen jetzt handeln: Diese Fristen gelten für die Grundschul-Anmeldung.

Kinder, die 2023 schulpflichtig werden, müssen zwischen dem 24. und dem 28. Oktober 2022 an den Duisburger Grundschulen angemeldet werden. Wegen der besonderen Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen die Anmeldungen auch in diesem Jahr wieder – nach vorheriger Kontaktaufnahme mit der gewünschten Grundschule – an fest zugewiesenen Terminen.

Schulpflichtig für das kommende Schuljahr 2023/24 sind Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 geboren wurden. Die Erziehungsberechtigten dieser Kinder werden hierüber in Kürze schriftlich vom Schulamt informiert, teilt die Pressestelle der Stadt Duisburg mit.

Grundschul-Anmeldungen sind auf Antrag auch früher möglich

Kinder, die nach dem 30. September 2017 geboren wurden, können auf Antrag ebenfalls an den Grundschulen angemeldet werden. Hierfür ist ebenfalls eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Beim Termin ist das Familienbuch oder ein anderer amtlicher Geburtennachweis des Kindes vorzulegen. Alle anzumeldenden Kinder sollten bei der Anmeldung auch in der Schule vorgestellt werden.

Weitere Infos gibt es unter dem Stichwort Einschulungsverfahren auf der Webseite der Stadt Duisburg: www.duisburg.de

