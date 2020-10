Wegen versuchten Totschlags steht ein 48 Jahre alter Duisburger vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. Der Mann aus Meiderich soll am 30. April an der Bergiusstraße in Ruhrort Streit mit dem Stiefvater seiner damaligen Freundin gehabt haben. Der 48-Jährige soll den Rentner in Tötungsabsicht mit drei Messerstichen in den Bauch lebensgefährlich schwer verletzt haben.

„Ich war noch angetrunken vom Vortag“, so der Angeklagte zu Prozessbeginn. „Ich kann mich an gar nix erinnern.“ Seine Erinnerung gebe nur ein paar schemenhafte Bilder preis, bedauert der 48-Jährige: „Ich halte mein Taschenmesser in der Hand, jemand zieht an meiner Jacke, ein Mann liegt auf dem Boden.“

Messerattacke in Duisburg: „Irgendwie ging es um Geld“

„Wissen sie, ich trinke regelmäßig ziemlich viel“, berichtet der Angeklagte, der sich an den Konsum des Tattages nicht mehr konkret erinnert. „Aber es kommt schon vor, dass ich schon am frühen Morgen eine halbe Flasche Schnaps kippe.“ Auch Bilder der Überwachungskamera einer DVG-Haltestelle verbessern die Erinnerung des 48-Jährigen nicht. Man sieht ihn im Gespräch mit einem deutlich kleineren Mann. Nur kurzzeitig sieht man Bewegung. Laut Erkenntnissen der Polizei war das die Tat.

„Irgendwie ging es um Geld“, erinnert sich der Geschädigte. Der Angeklagte habe etwas von ihm leihen wollen, aber er habe seine magere Grundsicherung noch gar nicht gehabt. „Ich wollte Bier holen, um die Sache zu beruhigen.“ Da sei die Situation eskaliert. „Das mit dem Messer habe ich gar nicht begriffen“, so der Zeuge. Er nahm die Stiche mit einem Taschenmesser mit 6,5 Zentimeter Klingenlänge nur als Schläge wahr.

Not-Operation rettet Leben des 72-Jährigem

Als die Polizei eintraf, beklagte sich der 72-Jährige bei den Beamten, seine Rippen würden immer noch schmerzen. Ein Polizist schob das Hemd des Rentners hoch. Darunter kam ein blutdurchtränktes T-Shirt zum Vorschein. Erst da sackte der Verletzte in sich zusammen. Mit Verletzungen der Leber und der Milz landete er im Krankenhaus. Eine Not-Operation rettete ihm das Leben.

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob er unter psychischen Folgen der Tat leide, antwortete der 72-Jährige mit einem knappen, aber ehrlich scheinenden: „Nein.“ Der Angeklagte richtete zum Schluss der Vernehmung das Wort an ihn: „Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Die Sache tut mir wirklich leid.“ Das sei in Ordnung, beschied der Zeuge, und entschwand. Für das Verfahren sind bis Mitte November drei weitere Verhandlungstage vorgesehen.