Angst vor Polizeihund Elgur treibt Autoknacker aus Versteck

Duisburg. Ein mutmaßlicher Autoaufbrecher hat sich in Duisburg-Beeck in einem Gebüsch versteckt. Die Angst vor Rottweiler Elgur trieb ihn jedoch hinaus.

Die Angst vor Polizeihund Elgur hat in der Nacht zu Donnerstag in Beeck einen mutmaßlichen Autoaufbrecher aus seinem Versteck gelockt.

Zunächst hatte sein Hundeführer gegen 3 Uhr an der Papiermühlenstraße in der Nähe der Kleingartenanlage ein Duo in Bereich eines BMW mit eingeschlagenen Scheiben beobachtet. Anschließend rannte einer der beiden Männer in ein Gebüsch.

Polizei sucht Komplizen für Tat in Duisburg-Beeck

Der Diensthundeführer drohte den Einsatz des Rottweilers an, wodurch es sich der 23-Jähriger anders überlegte und aus dem Sträuchern kroch. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls.

Nach seinem Komplizen wird weiter gesucht. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 deshalb unter 0203 280 0 entgegen.

