Angst vor Böllern: Post baut Briefkasten schon jetzt ab

Duisburg Die Deutsche Post baut seit sechs Jahren immer kurz vor Silvester einen Briefkasten im Duisburger Süden ab. In diesem Jahr sogar noch früher.

Noch ist es ruhig auf Duisburgs Straßen. Aber die Sorgen vor Silvesterrandale werfen auch im beschaulichen Rahm im Süden der Stadt schon Mitte Dezember ihren Schatten voraus. Dort müssen die Bewohner jetzt mehrere Wochen auf ihren Briefkasten verzichten.

Deutsche Post baut Duisburger Briefkasten jedes Jahr zu Silvester ab

Denn der Straßenname war hier viele Jahre lang Programm: In Rahm-West, genauer auf der Straße Am Böllert, hat es regelmäßig rund um Silvester geknallt. Über mehrere Jahre hinweg haben Unbekannte Böller in den Briefkasten geschmissen und den Postkasten samt eingeworfener Briefe dadurch beschädigt.

Seit mittlerweile sechs Jahren jedoch geht der gelbe Kasten regelmäßig in die Weihnachtsferien.

Und weg ist er: In Rahm-West wurde der Briefkasten aus Angst vor Böllern schon abgebaut. Foto: Katja Burgsmüller / WAZ

Rund 250 Briefkästen gibt es in Duisburg laut Standortfinder der Deutschen Post. Der in Rahm-West ist aber der Einzige, der vor Silvester abgebaut wird. Und das nicht erst seit 2022: Die Deutsche Post habe sich „vor sechs Jahren dazu entschlossen, diesen Briefkasten immer um den 20. Dezember herum abzunehmen“, sagt ein Post-Sprecher.

In diesem Jahr allerdings schon rund eine Woche früher als gewohnt. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen, denn auch jetzt sind schon Leute mit Böllern unterwegs.“

Und tatsächlich, bereits am Freitagmittag, 15. Dezember, steht nur noch ein gelbes Metallgerüst, wo am Morgen noch der Postkasten hing. Damit gibt es für die Bewohner in Rahm-West keine Möglichkeit mehr, ihre Weihnachtspost wohnortnah zu verschicken. Aber spätestens Mitte Januar kommt der Briefkasten zurück an seinen gewohnten Standort, verspricht der Post-Sprecher.

Immerhin scheint sich die ungewöhnliche Aktion für die Deutsche Post auszuzahlen, denn Silvester 2022 war ein gutes Jahr für die weithin sichtbaren gelben Kästen: „In diesem Jahr hat es im Stadtgebiet von Duisburg erfreulicherweise keinen Fall von Briefkastenbeschädigung rund um den Jahreswechsel gegeben“, sagt der Post-Sprecher. „Und das soll möglichst auch in diesem Jahr so bleiben.“ Zumindest Am Böllert kann kein Böller einen Briefkasten beschädigen.

