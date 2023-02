Angriff: Jugendliche knöpfen Zwölfjährigem Bayern-Jacke ab

Die Jugendgruppe verfolgte den Zwölfjährigen bis zum Kometenplatz in Duisburg-Aldenrade. (Archivbild)

Duisburg. Eine achtköpfige Jugendbande hat einen Zwölfjährigen in Duisburg bedroht, geschlagen und ihm seine FC-Bayern-Jacke abgeknöpft. Die Kripo fahndet.

Eine Jugendgruppe hat am Samstagabend in Duisburg-Aldenrade einen Zwölfjährigen bedroht und ihm seine rote FC-Bayern-München-Jacke ab.

Die acht Jugendlichen sprachen den Jungen gegen 20.15 Uhr zunächst in der Straßenbahn 903 an und drohten ihm. Als der Jugendliche am Kometenplatz ausstieg, folgte die Gruppe ihm. Einige circa 13 bis 15 Jahre alten Jugendlichen schlugen ihn und knöpften ihm schließlich die Jacke sowie eine schwarze Kappe ab.

Die Kripo sucht nun nach den jungen Räubern. Einer von ihnen trug zur Tatzeit einen weißen Pullover und eine schwarze Weste. Ein zweiter Täter hatte einen weißen Pullover mit blauen Blitzen an. Zeugenhinweise nimmt Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

