Duisburg am 18. April: Bei der Messer-Attacke im Fitnesscenter John Reed wurden vier Männer schwer verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich.

Messer-Attacke Angriff im Fitnessstudio: Duisburger weiter in Lebensgefahr

Duisburg. Zwei Wochen nach der Messer-Attacke im Duisburger „John Reed“-Fitnessstudio schwebt ein Mann weiter in Lebensgefahr. Das berichtet die Polizei.

Zwei Wochen nach der Messer-Attacke im Fitnessstudio John Reed in der Duisburger Altstadt schwebt ein 21-Jähriger weiterhin in Lebensgefahr. Das hat Polizeisprecher Stefan Hausch am Dienstagmorgen gesagt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Mann war bei dem Angriff von vielen Messerstichen im Oberkörper getroffen worden. Hausch berichtete nun auf Nachfrage, dass die Ärzte eine weitere Operation für erforderlich halten, diese wegen des labilen Zustands aber verschieben.

Seit Freitag ermittelt die Bundesanwaltschaft zu dem Angriff auf vier Besucher des Fitnesscenters vom 18. April sowie zu einem tödlichen Angriff auf einen 35-Jährigen in der Nacht zum Ostersonntag (8./9. April). Verdächtig ist ein 26 Jahre alter Syrer. Alle vier Männer (21/24/24/32) waren bei dem Messer-Angriff am 18. April in der Herrenumkleide des Fitnessstudios verletzt worden, drei von ihnen lebensgefährlich. Die drei anderen Männer konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Messer-Attacke im Duisburger Fitnesscenter John Reed – unsere Berichterstattung zum Thema:

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg