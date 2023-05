Angriff im Bus 909: Jugendliche schlagen auf 17-Jährigen ein

Unbekannte Jugendliche haben in einem Bus der Linie 909 am Dienstag auf einen 17-Jährigen eingeschlagen.

Duisburg. Drei Jugendliche haben in einem Bus der Linie 909 in Duisburg-Hamborn auf einen 17-Jährigen eingeschlagen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Drei unbekannte Jugendliche sind am Dienstagnachmittag in Duisburg-Alt-Hamborn an der Richterstraße, Ecke Weidmannstraße in einen Bus der Linie 909 gestiegen und haben unvermittelt auf einen 17 Jahre alten Fahrgast eingeschlagen. Angeblich habe dieser ihnen den Mittelfinger gezeigt, berichtete eine Zeugin. Laut Polizeiangaben floh das Trio in Richtung Weidmannstraße.

Die Polizei Duisburg sucht nun nach den drei Tätern. Die Schläger sind etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Ein Täter hat laut Beschreibung eine dunklere Hautfarbe, schwarze Haare und trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Kappe. Der zweite Täter war mit einer braunen Hose sowie einer Jacke bekleidet und hatte eine schwarze Kappe auf. Der Dritte trug einen grün-weißen Kapuzenpullover mit schwarzer Weste und einer schwarzen Hose. Dazu hatte er weiße Schuhe an.

Zeugen, die das Trio kennen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 280 0 in Verbindung zu setzen.

