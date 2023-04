Angriff bei John Reed in Duisburg: Abdelkarim war im Studio

Duisburg. Ein Unbekannter hat im Fitnessstudio John Reed vier Menschen schwer verletzt. Duisburgs Comedian Abdelkarim war kurz vorher vor Ort. Was er sagt.

Gerüchte und ein TikTok-Video kursierten schon den halben Tag: Angeblich soll der Duisburger Comedian und Kabarettist Abdelkarim, bekannt aus der „heute-show“ (ZDF) und dem RTL-Contest „Let’s Dance“, am Dienstagabend im Fitnessstudio John Reed gewesen sein, als ein Unbekannter bei einem Angriff vier Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzte. Nun hat sich Abdelkarim dazu geäußert:

„Vielen Dank für eure Nachfragen“, so der Duisburger in seinem Statement: „Ich bin vom Angriff im Fitnessstudio in Duisburg zum Glück nicht betroffen. Ich war zwar gestern beim Sport, aber ich habe das Fitnessstudio ca. 20 Minuten vor dem Angriff verlassen. Mir geht es also gut.“

Duisburger Comedian Abdelkarim: „Angriff ist nicht in Worte zu fassen“

Der Angriff sei „natürlich trotzdem hart und nicht in Worte zu fassen“, so Abdelkarim weiter. „Leider wurden vier Menschen schwer verletzt. Ich wünsche ihnen viel Kraft und hoffe, dass es ihnen sehr bald besser geht.“

Der 41 Jahre alte Deutsch-Marokkaner war also nicht von der Bluttat im John-Reed-Studio betroffen. In der Vergangenheit war er einmal Opfer von Gewalttätern gewesen: Am 1. Mai 2020 war Abdelkarim am Rande einer Corona-Demo in Berlin angegriffen worden, wo er mit einem ZDF-Team drehte. Kollegen aus der Kabarett- und Comedy-Szene äußerten sich damals bestürzt.

