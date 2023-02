Angriff auf 903: Stein auf Straßenbahn in Duisburg geworfen

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg einen Stein gegen eine Straßenbahn der Linie 903 geworfen. Der Stein durchschlug bei dem Angriff die Scheibe.

Unbekannte haben am Freitagabend einen Stein gegen die Scheibe einer Straßenbahn der Linie 903 in Duisburg geworfen. Gegen 20.45 Uhr fuhr die Bahn an der Haltestelle in Höhe der Goerdelerstraße in Richtung Aldenrade los, als das Wurfgeschoss die Scheibe durchschlug und auf einem Sitz landete.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Wie die Polizei mitteilt, sei niemand verletzt worden. Angriff dieser Art auf die Straßenbahn 903 hatte es in den vergangenen Wochen mehrmals in Duisburg gegeben, etwa in Hochfeld. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Werfer geben können. Die Ordnungshüter können auch nicht ausschließen, dass mehrere Personen involviert waren. Das Kriminalkommissariat 34 ist unter 0203 2800 zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg