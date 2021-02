Angriff: 14-Jähriger tritt Busfahrer (56) in Duisburg

Polizisten überstellten den 14-Jährigen in Duisburg schließlich an das Jugendamt.

Duisburg. Ein 14-Jähriger hat in Duisburg einen Busfahrer attackiert. Danach lieferte der Jugendliche sich in einer Klinik eine Rangelei mit dem Personal.

Ein 14-Jähriger hat am Montag im Duisburger Westen einen Busfahrer angegriffen.

Laut Polizei sprach der Jugendlichen den 56-Jährigen um 17.50 Uhr an der Haltestelle Paßstraße in Alt-Homberg an. Er drohte dem Mann mit Schlägen und forderte sein Handy.

Angriff in Duisburg: Jugendlicher galt als vermisst

Dann trat der Teenager den Busfahrer, schlug und spuckte nach ihm. Zeugen griffen ein und hielten den 14-Jährigen, der sie daraufhin ebenfalls bedrohte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Die Einsatzkräfte nahmen den Jugendlichen mit zur Woche. Dort stellten sie fest, dass er als vermisst gemeldet worden war.

Rangelei in Krankenhaus nach Beleidigungen

Weil der Teenager nach seinen Tritten über Schmerzen im Bein klagte, mussten die Polizisten ihn in ein Krankenhaus bringen. Dort ging der Ärger weiter: Nach Angaben der Polizei kam es nach andauernden Beleidigungen des 14-Jährigen zu einer Rangelei mit dem Personal.

Noch am Abend überstellten die Beamten den Jugendlichen dem Jugendamt. Er muss sich jetzt mit mehreren Verfahren unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung auseinandersetzen.