In der Buslinie 926 hat ein Mann die Busfahrerin angegriffen.

Fahndung Angreifer schlägt Busfahrerin (39) in Duisburg ins Gesicht

Duisburg. Ein Unbekannter hat eine Busfahrerin in der DVG-Linie 926 attackiert. Er schlug der Frau mit den Fäusten ins Gesicht und flüchtete.

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend eine Busfahrerin im Duisburger Stadtteil Alt-Homberg angegriffen.

Gegen 21.40 Uhr kletterte der Mann in der DVG-Linie 926 an der Haltestelle Birkenstraße plötzlich in den Kassenbereich, schlug der 39-Jährigen mit seinen Fäusten ins Gesicht.

[Stadtteil-Check für Duisburg: alle Artikel und Stadtteil-Zeugnisse im Überblick]

Offenbar hatte der Angreifer es auf das Handy der Frau abgesehen. Als diese ihr Smartphone in den Fußbereich fallen ließ, flüchtete der Unbekannte.

Angriff auf Busfahrerin in Duisburg: Polizei sucht Täter

Nun sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen, der etwa 18 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Mundschutz und eine schwarze Jacke von Jack Wolfskin. Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg