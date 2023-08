Angelt sich Duisburgerin den Traum-Party-Job auf Mallorca?

Duisburg. Sudem (22) aus Duisburg stürzt sich auf Mallorca mit weiteren Feierwütigen ins Nachtleben – zu sehen im Reality-Format „Party Workers“ bei Joyn.

Poledancer oder Promoterin? Ballermannsänger oder Barkeeperin? Wer bekommt den persönlichen Traum-Party-Job auf der beliebtesten Insel der Deutschen, auf Mallorca? Sudem aus Duisburg (22) gehört zu zehn partybegeisterten Twens aus Deutschland und der Schweiz, die mitten unter den feierfreudigen Massen ihr Nachtleben-Talent in den besten Party-Locations der Baleareninsel beweisen wollen.

Zu sehen ist das alles kostenlos ab 31. August im neuen Original „Party Workers“ auf der Streaming-Plattform Joyn.

Nicht wundern: Sudem stellt sich in dem Reality-Format, das bereits in Frankreich sehr erfolgreich gelaufen ist, als Krefelderin vor, wohnt aber nach eigenen Angaben aktuell in Duisburg. Ihr Spitzname: Puma. Sie sei sehr wild, katzenähnlich, erklärt die 22-Jährige. Außerdem sei sie Single, date zwar sehr viel, habe aber nicht die Absicht, eine ernsthafte Beziehung zu führen.

„Party Workers“: Angelt sich eine Duisburgerin den Traum-Party-Job auf Mallorca?

Das sind beste Voraussetzungen für viele Reality-Formate, aber eben auch für die die Reihe „Party Workers“. Die Duisburgerin zieht mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in eine Finca auf Mallorca. Und in der Luxus-WG soll sich alles um coole Partys und neue Freundschaften drehen – Drama inklusive.

Die Gruppe muss sich in den Feier-Hotspots am Ballermann in verschiedenen Party-Jobs beweisen. Immer drei von ihnen stellen sich den Aufgaben. Die Profis der Party-Locations bewerten und entscheiden, wer bestanden hat und wer nicht. Je besser die Performance, desto luxuriöser die Belohnung.

Wer entscheidet sich für die eigenen Bedürfnisse und wählt die Versuchung? Wer ist Teamplayer und nimmt die Belohnung für die Gruppe? Und wer sorgt dafür, dass die Gruppe bestraft wird und ihre liebsten Party-Essentials abgenommen werden oder sie im Zelt schlafen müssen?

16 Episoden ab 31. August bei Joyn

Fragen über Fragen, die in insgesamt 16 Episoden beantwortet werden. „Party Workers“ startet am 31. August mit einer Doppelfolge auf Joyn. Jeden Donnerstag erscheinen zwei weitere Episoden. (dwi/mit ots)

