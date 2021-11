Angelausflug geht schief: Auto landet im Duisburger Rhein

Der Opel Astra musste von der Feuerwehr aus dem Rhein in Duisburg geborgen werden.

Duisburg. Einem 47-Jährigen ist bei einem Angelausflug in Duisburg ein folgenschweres Missgeschick passiert. Sein Opel musste aus dem Rhein gehievt werden.

Ein Angelausflug ist in der Nacht zu Mittwoch in Duisburg-Homberg komplett schief gelaufen. Am Ende musste die Feuerwehr einen Opel mit einem Kran aus dem Rhein ziehen.

Der Auto gehörte einem 47-Jährigen. Er hatte es gegen 1 Uhr an einer Spundwand unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke abgestellt. Dabei vergaß er offenbar, die Handbremse anzuziehen. Die Folge: Als der Mann sein Angel-Zubehör ausladen wollte, rollte der Opel Astra plötzlich die Böschung herunter und landete im Wasser des Homberger Hafens.

Auto in Duisburg mit Kran aus dem Rhein geborgen

Die Feuerwehr rückte aus, nahm das Auto an die große Angel und hievte es aus dem Hafenbecken. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerte etwa vier Stunden. Die Wasserschutz- und Landespolizei unterstütze die Retter. Betriebsstoff lief nach Information der Behörden nicht aus.

Gegen den 47-Jährigen schrieben die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

