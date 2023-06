Angebunden und allein gelassen: Schöner Aladin braucht Liebe

Ein schöner Windhund-Mix: Aladin aus dem Tierheim in Duisburg hatte es bisher nicht leicht im Leben.

Duisburg. Aladin hatte es bisher nicht leicht im Leben. Jetzt sucht das Tierheim in Duisburg ein neues, liebevolles Zuhause für den schönen Windhund-Mix.

Aladin hatte es nach Angaben des Tierheims in Duisburg bis jetzt nicht leicht im Leben. Nach mehreren Zwischenstationen wurde der junge Rüde zuletzt in Duisburg angebunden und zurückgelassen. Jetzt sucht der sensible und wunderschöne Windhund-Mix mit den großen Rehaugen ein endgültiges Zuhause.

Trotz seiner Scheu gewöhne sich der schlanke Rüde schnell an Personen und sei dann treu und anhänglich. Das Tierheim sucht für Aladin Sicherheit und Stabilität. Ein ruhiges und geregeltes Zuhause, in dem ausgiebige Spaziergänge, Ruhephasen und liebevolle Zuwendung an der Tagesordnung stehen, wäre ideal.

In Duisburg angebunden und allein gelassen

Kinder im Haushalt sollten mindestens im Teenageralter sein, da er mit hektischen Bewegungen manchmal überfordert ist. Als Windhund bringt er Jagdtrieb mit und sollte nicht mit Katzen zusammenziehen.

Wer sich für Aladin interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

