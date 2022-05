Andree Haack zum Dezernenten der Stadt Köln gewählt

Vor dem Abschied aus Duisburg: Andree Haack wurde am Donnerstag in Köln zum Dezernenten für Stadtentwicklung und Wirtschaft gewählt.

Duisburg/Köln. Duisburgs Wirtschaftsdezernent Andree Haack steht vor dem Wechsel nach Köln. So lief seine Wahl zum neuen Beigeordneten in der Domstadt.

Wie erwartet ist Andree Haack (CDU), bisher Beigeordneter im Duisburger Rathaus, am Donnerstag im Kölner Rat zum Dezernenten für Stadtentwicklung und Wirtschaft gewählt worden. Eine klare Mehrheit von Grünen, CDU, Volt und SPD sprach sich für die Wahl des 48-Jährigen aus. Linke, FDP, AfD und Die Fraktion enthielten sich.

„Doppelt hält hoffentlich besser“, kommentierte Haack seine Wahl, die im zweiten Anlauf erfolgte. Bereits am 3. Februar war er in der Domstadt gewählt worden. Die damalige Wahl hatte die Bezirksregierung nach Einsprüchen von Ratsfraktionen aber wegen Verfahrensmängeln beanstandet – die Stadt hatte das Auswahlverfahren in Teilen einer Personalberatung übertragen.

Die Dezernentenstelle wurde neu ausgeschrieben – mit dem gleichen Ergebnis: OB Henriette Reker schlug dem Rat erneut Andree Haack zur Wahl vor. Er steht damit vor dem Wechsel nach Köln. Die Ausschreibung seiner Stelle in Duisburg wird der Rat voraussichtlich im Juni beschließen.

