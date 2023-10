Katholische Kirche Andreas Brocke ist neuer Stadtdechant – was er ändern will

Duisburg. Bischof Overbeck hat nach der Entpflichtung von Roland Winkelmann und dem Votum der Stadtkonferenz entschieden: Andreas Brocke ist Stadtdechant.

Seit voriger Woche ist es amtlich: Ruhr-Bischof Franz-Josef Overbeck hat Pfarrer Andreas Brocke wie erwartet – und „unter Berücksichtigung des Votums der erweiterten Stadtkonferenz“ – zum Stadtdechanten des Stadtdekanats Duisburg ernannt. Das hat die Katholische Stadtkirche am Mittwoch mitgeteilt.

„Ich freue mich sehr über die Ernennung durch den Bischof, aber auch über das Vertrauen, das die Duisburger Stadtkonferenz mir mit ihrem positiven Votum entgegengebracht hat“, so die spontane Reaktion des neuen Stadtdechanten nach Erhalt des Ernennungsschreibens.

Damit geht eine gut achtmonatige Übergangszeit zu Ende. Zuvor hatte Bischof Overbeck den Vorgänger Roland Winkelmann im März nach Vorwürfen wegen „grenzverletzender Vorfälle“ mit sofortiger Wirkung freigestellt und Ende April von den Ämtern als Duisburger Stadtdechant und Pfarrer der Großgemeinde St. Judas Thaddäus entpflichtet. Andreas Brocke übernahm das Amt des Stadtdechanten kommissarisch (wir berichteten).

Stadtkirche Duisburg: Drei Ämter für Andreas Brocke

Der Grund für diese recht lange Zeitspanne: Die Bistumsstatuten sehen vor, dass zur Ernennung eines Stadtdechanten zunächst die haupt- und ehrenamtlichen Vertreter im Rahmen einer erweiterten Stadtkonferenz um ein Votum gebeten werden, wen man dem Bischof als neuen Stadtdechant empfiehlt. Nach Sichtung dieses im August 2023 eingeholten Votums hat der Bischof nun entschieden: Andreas Brocke soll es werden.

Damit hat der vor einem Jahr von Köln nach Duisburg gewechselte erfahrene Priester auch offiziell drei Aufgaben in der katholischen Kirche Duisburg: Brocke ist seit Dezember 2022 Pfarrer der Innenstadtpfarrei Liebfrauen, seit April 2023 leitet er zudem die Pfarrei St. Judas Thaddäus im Duisburger Süden. Und nun auch nach Stadtdechant – und somit Repräsentant des Bischofs in Duisburg.

Brocke: Kirche für neue Formate und Orte öffnen

Als Stadtdechant will der 53-Jährige die „gute Zusammenarbeit mit den Duisburger Akteuren inner- und außerhalb der Kirche“ fortsetzen. An vielen Stellen wolle er nach eigenen Angaben auch weitergehen – in enger Abstimmung mit dem Katholikenratsvorsitzenden und damit obersten Laienvertreter der katholischen Kirche in Duisburg, Daniel Wörmann.

„Wir müssen neben dem Bewährten unbedingt neue Wege finden, um den Menschen zu zeigen, dass Kirche in einer Stadt wie Duisburg auch heute noch viel bewirken kann“, so Brocke. Dazu gehöre für ihn auch eine verbesserte Vernetzung in die Stadtgesellschaft hinein. „Man sollte Kirche nicht nur für die denken, die schon da sind, sondern sich öffnen für neue Formate, Orte und das Wirken unseres Glaubens.“

