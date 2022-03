An diesen Standorten macht die Stadt Duisburg Impfangebote

Die Merkez-Moschee gehört zu den Standorten, an denen die Stadt Duisburg in der kommenden Woche Coronaschutzimpfungen anbietet.

Die Stadt Duisburg bietet in der nächsten Woche wieder dezentrale Impfungen jeweils von 10 bis 16 Uhr an folgenden Standorten an:

Montag, 7. März: Merkez-Moschee, Warbruckstraße 51, Marxloh

Merkez-Moschee, Warbruckstraße 51, Marxloh Dienstag, 8. März: Yeni-Moschee, An der Batterie 18, Hüttenheim

Yeni-Moschee, An der Batterie 18, Hüttenheim Mittwoch, 9. März: Katholische Gemeinde St. Hildegard, Holtener Straße 32, Röttgersbach

Katholische Gemeinde St. Hildegard, Holtener Straße 32, Röttgersbach Donnerstag, 10. März: AOK Rheinland, Falkstraße 35-41, Duissern

AOK Rheinland, Falkstraße 35-41, Duissern Freitag, 11. März: Christuskirche, Friedenstraße 3, Rheinhausen

Stadt Duisburg bietet Novavax-Impfungen nur am Hauptbahnhof an

Wichtig: An diesen Standorten bietet die Stadt nicht das Vakzin von Novavax an. Entsprechende Impfungen sind ausschließlich im Impfzelt am Hauptbahnhof möglich. Dort können sich Impfwillige täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr auch mit mRNA-Impfstoffen, Biontech oder Moderna, impfen zu lassen.

Alle Impfungen der Stadt sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Für die Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen im Zelt am Hauptbahnhof montags bis freitags zwischen 13 und 17.30 Uhr und am Wochenende jeweils von 11.30 bis 17.30 Uhr können aber auch verbindliche Termine online auf https://gesundheitsamt-corona-terminvereinbarung.duisburg.de vereinbart werden.

Weitere Infos rund um die Impfangebote der Stadt gibt es auf www.duisburg.de.

