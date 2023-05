An der Uni Duisburg-Essen hat ein Mercedes-Fahrer einen Fußgänger angefahren. (Archivbild)

Unfall An der Uni in Duisburg: Mercedes-Fahrer erfasst Fußgänger

Duisburg. Im Bereich der Uni in Duisburg hat ein junger Mercedes-Fahrer einen Fußgänger erfasst und verletzt. Fuhr der 19-Jährige zu schnell?

Ein junger Mercedes-Fahrer hat am Montagmorgen am Campus Duisburg der Uni Duisburg-Essen die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Fußgänger erfasst.

Der 19-Jährige wollte nach Polizeiinformationen gegen 9.50 Uhr von der Lotharstraße in die Einfahrt des Universitätsgeländes abbiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr den 27-Jährigen auf dem Gehweg an und prallte vor eine Mauer sowie einen Baum. Retter brachten den verletzte Fußgänger in eine Klinik.

Warum der 19-Jährige plötzlich die Kontrolle über den Mercedes verlor ist noch unklar. Zeugen berichteten, er sei zu schnell gefahren. Das Verkehrskommissariat ermittelt in der Sache.

