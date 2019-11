Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Amtsleiter: Beide Sekundarschulen sollen bleiben

Die Einrichtung einer neuen Gesamtschule in der ehemaligen Anne-Frank-Hauptschule in Röttgersbach ist bereits beschlossen. Die Prüfung, ob sich die ehemalige Hauptschule an der Hitzestraße für die Errichtung einer weiteren Gesamtschule für den Bezirk Mitte eignet, dauere noch an, berichtet Ralph Kalveram, Leiter des Amtes für schulische Bildung der Stadt, auf Nachfrage.

Er gehe davon aus, dass die beiden verbleibenden Sekundarschulen bei ihrer derzeitigen Schulform bleiben. Diesen Wunsch der Verwaltung habe er auch in Gesprächen mit den Schulleitern zum Ausdruck gebracht. „Sie haben sich mit ihren Konzepten gut etabliert“, so der Amtsleiter, „deshalb wünschen wir uns, dass sie an diesen Standorten als Sekundarschulen erhalten bleiben“.