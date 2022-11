Am Todestag seiner Frau: Senior (85) um Ersparnisse betrogen

Duisburg. Ausgerechnet am Todestag seiner Frau wurde ein Duisburger (85) um seine Ersparnisse betrogen. Ein Krimineller meldete sich zunächst am Telefon.

Ausgerechnet am Todestag seiner Frau ist ein 85 Jahre alter Duisburger von einem Betrüger um seine Ersparnisse gebracht worden.

Der Kriminelle rief den Senior aus Fahrn am Montagabend an. „Hier spricht Herr Bergmann von der Kriminalpolizei“, stellte er sich vor. Der falsche Polizist log dann weiter: Das Geld des Mannes sei in Gefahr. Denn: In seiner Siedlung käme es vermehrt zu Einbrüchen. Der Betrüger täuschte vor, das Geld des Fahrners in Sicherheit bringen zu wollen.

Um 21 Uhr holte ein Mann das Ersparte des 85-Jährigen dann an dessen Wohnanschrift in der Nähe der Ackerstraße ab.

Da der Senior wegen des Todestags seiner Frau mit den Gedanken woanders war, kam ihm erst nach der Geldübergabe der böse Verdacht.

Duisburger Polizei warnt vor Betrugsmasche

Schließlich rief der Duisburger die Polizei, die nun nach dem Geldabholer sucht. Dieser soll zwischen 30 und 50 Jahre alt und 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall warnt und bittet die Polizei: „Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Dann legen Sie auf und wählen die Notrufnummer 110.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg