Altstadt, Laar und Homberg: Wo Einbrecher zuschlugen

Duisburg. In der Duisburger City, in Laar und Homberg: Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Das haben die Täter gestohlen.

Gleich mehrfach haben Duisburgerinnen und Duisburger nach Angaben der Polizei vom 1. bis 4. Juni Einbrüche oder Einbruchsversuche in Privatwohnungen oder Geschäften gemeldet.

In der Altstadt brachen Unbekannte am Freitag zwischen 9 und 15.30 Uhr in die Wohnung einer 30-Jährigen am Kuhlenwall ein. Sie stahlen, Kleidung, Schmuck und Bargeld. Am selben Tag wurde zwischen 12 und 15.30 Uhr auch in die Wohnung eines 25-Jährigen an der Untermauerstraße eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

In der Nacht von Freitag auf Samstag nahmen Einbrecher zudem ein Eiscafé auf der Münzstraße ins Visier. Sie nahmen Bargeld, einen Laptop und eine Sahnemaschine mit.

Polizei Duisburg berichtet von deutlichen Einbruchsspuren

In einer Wohnung am Sonnenwall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Täter hinterließen zwischen Donnerstag, 7 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, allerdings deutliche Spuren, so dass die 44-jährige Bewohnerin die Polizei informierte, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war. Auch ein Einbruch in einen Tabakladen an der Königstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag scheiterte. Allerdings muss der Ladeninhaber jetzt die kaputte Scheibe ersetzen, die die Täter versucht haben zu zerstören.

In Laar gelangten Einbrecher am Freitag zwischen etwa 15 und 0 Uhr in die Wohnung eines 56-Jährigen an der Werthstraße. Sie stahlen eine Umhängetasche aus der Wohnung.

Einbrecher brannte Gartenlaube nieder- Duisburger verurteilt In Homberg brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag zwischen 21 und 6 Uhr in die Geschäftsräume eines Wohlfahrtsverbandes ein. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zeugen sollen sich melden

Wer Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 0203 280 0 zu melden. Tipps, um Häuser oder Wohnungen besser vor Einbrechern zu schützen, und einen Kontakt zu den Experten der Kriminalprävention gibt es online auf duisburg.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-tipps-der-polizei-zum-einbruchschutz.

