Die Loveparade-Gedenkstätte auf dem Gelände des altern Güterbahnhofs in Duisburg muss in die Planungen einbezogen werden.

Stadtplanung Altes Güterbahnhofsgelände in Duisburg: Bürger stimmen ab

Duisburg. Bei der Gestaltung des alten Güterbahnhofsgeländes in Duisburg sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Sie können online ihr Votum abgeben.

Die Entscheidung, wie das 30 Hektar große Gelände „Am Alten Güterbahnhof“ in Duisburg künftig genutzt wird, rückt näher: Die sieben Teams, die im zweiten Schritt zur weiteren Bearbeitung ihrer Entwürfe ausgewählt wurden, haben ihre Planungen abgeschlossen. Die Jury soll in ihrer Sitzung im März über den Sieger des Wettbewerbs entscheiden.

Am Freitag, 26. Februar, beginnt um 18 Uhr auch die nächste Phase der Online-Bürgerbeteiligung. Auf der Projektwebsite www.am-alten-gueterbahnhof.de finden die Nutzer den vierten „Meilenstein“. Die überarbeiteten Entwürfe werden noch einmal detailliert mit Lageplänen, Perspektiven und einer Präsentation der Leitideen vorgestellt. In den kommenden Tagen werden auch Fotos der städtebaulichen Modelle eingestellt, kündigt die Gebag an.

Gebag bittet Duisburger um ihr Votum

Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihr Votum abzugeben: Welcher Entwurf ist aus ihrer Sicht der beste? Die Ergebnisse aus der Abstimmung werden der Jury zur Verfügung gestellt und sind auch auf der Projekt-Homepage einsehbar. Bei der Entscheidung zum Wettbewerbssieger spielen neben dem Bürger-Votum weitere Faktoren eine Rolle, darunter die Qualität der Planung und der Architektur, die Einbindung der Loveparade-Gedenkstätte und wirtschaftliche Aspekte. Die Gebag rechnet damit, dass der Bebauungsplan 2023 Rechtskraft erlangt und das Projekt voraussichtlich 2032 abgeschlossen wird.

