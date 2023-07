Alter Besitzer band Hund Flubber einfach am Tierheim an

Tier in Not

Duisburg. Das Tierheim Duisburg sucht für Hund Flubber ein neues Zuhause. Was Interessiert über den Schäferhund-Dackel-Mix wissen müssen.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Hund Flubber. Der Schäferhund-Dackel-Mix ist circa dreieinhalb Jahre alt. Mitarbeiter fanden ihn am Tierheim angebunden.

Flubber kann sich aktuell noch schlecht auf den Hundeführer, Übungen und Leckerchen einlassen. Denn: Der Vierbeiner ist draußen sehr abgelenkt, reagiert bei den Begegnungen mit anderen Hunden aufgeregt und bellt. Das Tierheim rät: „Hier sollte in Zukunft an der Kooperation mit den Menschen und an den Grundkommandos gearbeitet werden. Als geeignete Beschäftigung empfehlen wir lange gemeinsame Spaziergänge und gemeinsame Suchspiele.“

Flubber gilt als sehr wachsamer Hund, schlägt bei Geräuschen an. Der Jagdtrieb ist vorhanden. Mit Rüden ist er nach Sympathie verträglich, mit Hündinnen meistens verträglich. Eine neue Heimat könnte der Mischling nach Ansicht der Experten zum Beispiel bei einem älteren und aktiven Paar finden. Flubber brauche eine erfahrene und konsequente Hand. Aufgrund des langen Rückens wären eine Wohnung im Erdgeschoss oder ein Aufzug ideal.

Wer sich für Flubber interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

