Altenheime in Duisburg: 13 Schnellteststationen im Einsatz

In Duisburg gibt es mittlerweile 13 Schnellteststationen an Altenheimen. Die Standorte im Überblick. (Symbolbild)

Duisburg. In Duisburg gibt es jetzt zwei weitere Schnellteststationen an Altenheimen. 13 Zentren sind insgesamt im ganzen Stadtgebiet in Betrieb.

In Duisburg sind zwei weitere Schnellteststationen für Altenheime im Betreib. Das teilt die Feuerwehr Duisburg mit. Sowohl am Ev. Christophoruswerk an der Bonhoefferstraße in Obermeiderich als auch am Johanniter Stift an der Wildstraße in Neudorf-Süd können zukünftig Schnelltests für Heimbesucher und Mitarbeiter angeboten werden.

Mit den zwei zusätzlichen Standorten gibt es insgesamt 13 Schnelltestzentren an Altenheimen in Duisburg. Wegen der hohen Zahl an Infizierten und Todesopfern in Alten- und Senioreneinrichtungen hat der Krisenstab der Stadt Duisburg beschlossen, die Träger und Betreiber im Kampf gegen das Virus zu unterstützen. Seit Sonntag, 20. Dezember, sind deshalb dezentrale Teststandorte eingerichtet. Mitarbeitern und Besuchern der Heime soll so schnell und ortsnah ein täglicher Schnelltest angeboten werden, um das Risiko, dass das Virus in die Einrichtungen getragen wird, zu verringern.

Infos zum Betrieb der Schnellteststationen, so die Verwaltung, gibt es bei Call Duisburg unter der Corona-Rufnummer 0203 940049.

Die weiteren Standorte der Schnellteststationen im Überblick:

• Seniorenzentrum Jupiterstraße in Walsum

• Sana Seniorenzentrum Hamborn

• DRK-Seniorenzentrum Neumühl

• Seniorenstift St. Elisabeth in Meiderich

• Malteserstift St. Johannes in Homberg

• Seniorenstift Veronikahaus in Rumeln-Kaldenhausen

• Altes Rathaus Rumeln

• Seniorenstift Ernst Ermert in Duissern

• Wohnanlagen Fliedner-Stiftung in Großenbaum

• Sana Seniorenzentrum in Rheinhausen-Mitte

• Seniorenzentrum Altenbrucher Damm in Buchholz

