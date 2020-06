Alt-Hamborn: Mann bei Überfall mit Gaspistole beschossen

Unbekannte haben in Duisburg einen Mann überfallen. Mit einer Gaspistole schossen die Vermummenten in die Richtung des 52-Jährigen.

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg einen 52-Jährigen überfallen. Sie schlugen auf ihn ein und flüchteten. Sohn findet verletzten Vater vor der Haustür.

Zwei Unbekannte haben am Samstagmorgen in Duisburg einen 52-Jährigen überfallen. Auf der Hufstraße in Alt-Hamborn schossen die Vermummten gegen 1.20 Uhr mit einer Gaspistole in seine Richtung, schlugen auf ihn ein und flüchteten.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestelle n.]

Der Sohn des Opfers hörte die Geräusche, fand seinen Vater vor der Haustür und rief die Rettungskräfte. Sie brachten den 52-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern machen können. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Duisburg unter 0203 2800 entgegen.