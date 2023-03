Alllewetterbad und Freibad Homberg: Wann die Saison startet

Duisburg. Der Termin für den Saisonstart in den beiden städtischen Freibädern in Duisburg steht fest. Das sind die geplanten Öffnungszeiten.

Der Betreiber Duisburg Sport hat für seine beiden Freibäder einen Ausblick auf die Freibadsaison 2023 gewagt. In einer Mitteilung aus dem Betriebsausschuss gibt es erste Informationen zum Saisonstart und den Öffnungszeiten.

Demnach soll der Freibadbetrieb im Allwetterbad Walsum und im Freibad Homberg am 6. Mai beginnen und am 3. September enden. „Sollte zum Saisonende schönes Badewetter vorherrschen, wird der Freibadbetrieb flexibel angepasst“, heißt es in der Mitteilung.

Wann haben das Freibad Homberg und das Allwetterbad Walsum geöffnet?

Zu den Öffnungszeiten: Das Allwetterbad soll außerhalb der Sommerferien montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr öffnen. Während der Schulferien soll der Betrieb auch montags bereits um 10 Uhr beginnen.

Etwas einfacher ist es beim Freibad Homberg: Es hat während der gesamten Saison täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

