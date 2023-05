Unfall Alkoholfahrt in Duisburg: 30-Jähriger rauscht in zwei Autos

Duisburg. Ein 30-Jähriger ist in Duisburg-Hamborn mit seinem Opel in zwei geparkte Autos gekracht. Der Alkoholtest ergab ein eindeutiges Ergebnis.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Duisburg-Alt-Hamborn die Kontrolle über seinen Opel verloren und ist in zwei geparkte Autos gerauscht.

Zeugen beobachteten gegen 5.35 Uhr den Unfall auf der Buschstraße und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte führten vor Ort einen Alkoholvortest durch, der positiv ausfiel.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Anschließend entnahm ein Arzt dem 30-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Er musste zu Fuß nach Hause gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg