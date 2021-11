Alexander Graf Lambsdorff (Mitglied Bundesvorstand FDP und FDP Vorsitz beim Europäischen Parlament) beim Politischen Aschermittwoch der Ruhr-FDP. Aufgenommen am 06.03.2019 im Mondpalast, Wanne-Eickel. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Hochschule Alexander Graf Lambsdorff lehrt an der Uni in Duisburg

Duisburg. Alexander Graf Lambsdorff übernimmt die Mercator-Gastprofessur an der Uni in Duisburg. Auch eine öffentliche Vorlesung ist geplant.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und langjährige EU-Parlamentarier Alexander Graf Lambsdorff ist „Gastprofessor für Politikmanagement der Stiftung Mercator“ an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen. Der 54-jährige Experte für internationale Politik hält im aktuellen Wintersemester ein Seminar für Masterstudierende – und auch eine öffentliche Vorlesung, deren Termin noch nicht feststeht.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Wir freuen uns sehr, dass wir Alexander Graf Lambsdorff gewinnen konnten“, sagt Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, Direktor der NRW School of Governance. „Als aktiver Politiker bietet er unseren Studierenden und uns Forschenden einen unmittelbaren Zugang zu Werkstattberichten aus der derzeitigen Phase der Koalitionsbildung. Aufgrund seiner Ausbildung vermag er diese auch politikwissenschaftlich einzuordnen.“

Graf Lambsdorff hält ein Seminar zum „Agenda Setting und Gestaltungswissen: Mehrheitssuche und Mitsteuerung in der deutschen und der internationalen Politik“. Dabei geht es anhand von Fallbeispielen um zentrale Fragen: Wie findet und organisiert man Mehrheiten für politische Problemlösungen? Welche Stile, Praktiken, Instrumente politischer Führung sind dafür erforderlich?

Überzeugter Europäer und Fachmann für Außen- und Sicherheitspolitik

Der gebürtige Kölner ist studierter Historiker und gelernter Diplomat. Er arbeitete u.a. im Bundestag als Büroleiter von Dr. Klaus Kinkel, in der Deutschen Botschaft in Washington sowie im Auswärtigen Amt. Schon früh trat er in die FDP ein, deren Bundesvorstand er seit 2001 angehört. Von 2004 bis 2017 war er Europaabgeordneter und ab 2014 auch Vizepräsident des EU-Parlaments. Seit Herbst 2017 ist er Mitglied des Bundestages und stellv. Vorsitzender der FDP-Fraktion. Seine Themen sind insbesondere die Außen-, Sicherheits-, Europa- und Entwicklungspolitik.

Stiftung Mercator unterstützt die NRW School of Governance

Die NRW School of Governance wird seit 2006 von der Stiftung Mercator unterstützt. Dazu zählen verschiedene Veranstaltungsformate und die Gastprofessur, die seit 14 Jahren verliehen wird. Vor Alexander Graf Lambsdorff gaben unter anderem schon Andrea Nahles, Gregor Gysi, Rita Süssmuth und Christian Wulff den Studierenden einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg