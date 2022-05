Aldenrade: Betrunkener Radfahrer prallt gegen geparkte Autos

Duisburg. Ein betrunkener Radfahrer musste nach einem Zusammenprall mit parkenden Fahrzeugen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein betrunkener Radfahrer (30) ist am Montag, 9. Mai, gegen 22 Uhr, an der Kurfürstenstraße in Aldenrade gegen zwei geparkte Pkw geprallt und auf die Fahrbahn gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Autofahrer den verletzten Mann, der unter seinem Fahrrad lag, gefunden und den Notruf gewählt.

Mit einem Rettungswagen ging es für den 30-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Neben der medizinischen Versorgung entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe, um festzustellen, wie viel Alkohol er getrunken hatte.

