Ein Bild von der Baustelle in Duisburg-Neudorf aus dem Februar 2021.

Polizeieinsatz Alarm von „Oberbayern“-Baustelle in Duisburg: Duo gestellt

Duisburg. Zwei junge Männer sind in Duisburg-Neudorf in einen Baustellencontainer eingebrochen. Auf dem Areal werden gerade 100 Wohnungen gebaut.

Die Polizei hat zwei junge Männer gestellt, die am Mittwochabend auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek „Oberbayern“ in Duisburg-Neudorf in einen Baustellencontainer eingebrochen sind.

Das „Oberbayern“ an der Koloniestraße ist bereits zu Beginn des Jahres abgerissen worden. Vor Ort laufen die Bauarbeiten für 100 Servicewohnungen für Senioren (wir berichteten).

Einbruch in Baustellencontainer: Verdächtige in Duisburg gefasst

Ein Nachbar der Baustelle alarmierte am Mittwoch um 21.20 Uhr die Polizei, weil er verdächtige Geräusche von dem Gelände hörte.

Einsatzkräfte rückten aus und bemerkten an dem Baustellencontainer Einbruchsspuren: Die Türen waren durch Hebelversuche verbogen.

In der Nähe des Tatorts schnappten die Polizisten dann einen 25-Jährigen und einen 32-Jährigen und nahmen sie mit zur Wache. Nachdem die Beamten eine Anzeige gegen sie geschrieben hatten, kamen die Verdächtigen wieder frei.

