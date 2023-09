Aktionstag: Polizei zieht Mercedes und BMW aus dem Verkehr

Duisburg. Bei einem Aktionstag hat die Polizei Duisburg bei Kontrollen Autos aus dem Verkehr gezogen und viele weitere Verstöße festgestellt – die Details.

Bei der länderübergreifenden Kampagne „sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick“ haben Polizisten am Montag, 25. September, verstärkt Verkehrsteilnehmer ins Visier genommen. Ob zu Fuß unterwegs, auf dem Rad, im Auto, im Lkw oder auf dem E-Scooter: Wer beispielsweise mit Handy am Steuer erwischt wurde, einen Bleifuß hatte oder nicht genügen Seitenabstand zu Radfahrern hielt, wurde von den Einsatzkräften gestoppt. Der Verkehrsdienst der Polizei in Duisburg zieht jetzt Bilanz.

Insgesamt kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet 313 Verkehrsteilnehmer an elf Kontrollstellen. Sie stellten unter anderem 121 Geschwindigkeits- sowie zehn Handyverstöße fest, erhoben 135 Verwarnungsgelder und schrieben 31 Ordnungswidrigkeiten sowie fünf Strafanzeigen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein: Polizei Duisburg erwischt Autofahrer

Auf der Heerstraße im Dellviertel hielten die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr einen Autofahrer (27) an. Als der Mann im Daimler Chrysler sein Fenster öffnete, konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Fahrer stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der positiv anschlug. Die Beamten brachten den 27-Jährigen zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Zu seiner Verteidigung sagte der Autofahrer, dass er aufgrund familiärer Probleme Wodka getrunken habe. Zusätzlich stellte sich aber heraus, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Mercedes und BMW sichergestellt

Ebenfalls auf der Heerstraße stellten die Beamten einen Mercedes und einen BMW sicher. Grund: In beiden Fällen besteht der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Beide Fahrzeuge wiesen diverse Mängel auf und waren technisch verändert worden. Ein Sachverständiger nimmt die beiden Autos nun genauer unter die Lupe.

Neben den Kontrollen und Überprüfungen im Verkehr machten außerdem Experten der Verkehrsunfallprävention auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam und haben die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr gefördert. Bereits vergangene Woche kamen Polizisten an einem Infostand in Ruhrort unter anderem mit Radlern ins Gespräch und haben Themen wie den toten Winkel oder auch reflektierende Sicherheitskleidungen mit den Bürgern besprochen – alles mit dem Ziel: sicher mobil leben.

