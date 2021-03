Aktion dreht sich um Kapitänsbinde von MSV-Legende Dietz

Bernard Dietz reckt den EM-Pokal in den Himmel von Rom. Um die Kapitänsbinde dreht sich nun eine Aktion der „Zebraherde“ in Duisburg.

Duisburg. Die „Zebraherde“ verkauft unterschriebene Kopien der legendären Kapitänsbinde von Bernard Dietz. Der Erlös geht an die „Tanzebras“.

Die beiden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, für die der DFB die MSV-Arena als Heimspielort ausgewählt hat, waren Anlass für die umtriebigen Organisatoren des MSV-Fanclubs „Zebraherde“ eine weitere Aktion ins Leben zu rufen: Im Mittelpunkt steht diesmal das MSV-Urgestein Bernard Dietz.

Erinnert wird an das 1980 von Deutschland gewonnene EM-Finale in Rom. Gegner Belgien wurde dort mit 2:1 geschlagen. Zum Aufgebot gehörten mit Toni Schumacher, Bernd Schuster, Lothar Matthäus und Karl-Heinz Rummenigge Spieler, die mittlerweile Legenden-Status haben. Bernard Dietz führte die Top-Truppe als Spielführer an und konnte am 22. Juni im Olympiastadion von Rom den Siegerpokal in den Abendhimmel recken.

Unterstützung aus Duisburg: Erlös geht an „Tanzebras“

Die Idee der Zebraherde, eine limitierte Auflage der grün-weißen Kapitänsbinde, deren Original „Ennatz“ beim EM-Turnier trug, an interessierte Fans für einen guten Zweck zu veräußern, stieß beim MSV-Urgestein direkt auf offene Ohren: Im „Homeoffice im westfälischen Drensteinfurt signierte Dietz immerhin 250 Kopien der Kapitänsbinde, die nun zum Preis von 19,02 Euro (zuzüglich Versandkosten) von der „Zebraherde“ zugunsten des Projekts „Tanzebras“ verkauft werden.

Die MSV-Fans unterstützen bereits seit einigen Jahren mit viel Erfolg ein junges Fußballteam aus einem Armenvorort der tansanischen Metropole Daressalam. Bei dem Projekt geht es aber nicht nur um Fußball. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Spielführerbinden soll in den Aufbau eines im letzten Jahr begonnenen landwirtschaftlichen Projekts fließen. Damit sollen die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessert werden.

Grillabend mit MSV-Legende „Ennatz“ Dietz

„Parallel zu dieser Aktion, aber für den gleichen Zweck, versteigern wir auch noch einen Grillabend mit Bernard Dietz in einer Meidericher Kleingartenanlage“, erklärte Mathias Langnickel, der Vorsitzende der Fanorganisation.

Über die Teilnahme entscheidet das Höchstgebot. Die Würstchen werden von dem MSV-Idol natürlich erst nach dem Ende der Corona-Pandemie auf den Grill gelegt. Weitere Informationen zu beiden Aktionen gibt es auf Facebook oder auf der Homepage der „Zebraherde“ unter www.zebraherde.de