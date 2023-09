Der Duisburger Fall Tarek Dib-Kastner am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Kriminaloberkommissarin Chantal Louven und Moderator Rudi Cerne baten die Zuschauer um Hinweise.

Duisburg. Die Kripo hat den mutmaßlichen Mordfall Tarek Dib-Kastner bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Während der ZDF-Sendung meldeten sich mehrere Zeugen.

Die Duisburger Kriminaloberkommissarin Chantal Louven hat am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ den Fall um den „nicht natürlichen Tod“ des Deutsch-Libanesen Tarek Dib-Kastner vorgestellt. Louven wandte sich mit mehreren konkreten Fragen ans TV-Publikum – an mögliche Zeugen vor den Bildschirmen. Noch in der Sendung war von einer neuen Spur die Rede.

Mit Moderator Rudi Cerne erläuterte Kriminaloberkommissarin Louven in der Live-Sendung die bisherigen Erkenntnisse: Am 16. November 2022 war der 52-jährige Dib-Kastner tot in seiner Wohnung in Vierlinden aufgefunden worden. Da es zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen gab, war der Mann im Libanon bestattet worden. Der Leichnam wurde Ende Dezember jedoch exhumiert, weil die Polizei den Hinweis erhalten hatte, Tarek Dib-Kastner sei nach einem Streit um zwei Luxusuhren vergiftet worden (wir berichteten).

Tarek Dib-Kastner starb nach tagelangem Streit: Wo sind seine wertvollen Uhren?

Die leeren Schatullen der Uhren (Marken: Breitling und Maserati) seien bei der Wohnungsdurchsuchung zur Überprüfung der Mordhinweise gefunden worden, so Louven im ZDF.

In der Sendung wurde ein auf dem Handy des Toten sichergestelltes Foto der Breitling-Uhr gezeigt. Es handelt sich um das Modell „Windrider Wings“ im Wert von etwa 3000 Euro. Auf dem Bild hat die Uhr ein blaues Armband. Die Fragen der Ermittler:

Wer kannte Tarek Dib-Kastner und kann etwas zu den Streitigkeiten sagen, die sich im November über mehrere Tage hingezogen haben sollen?

Wo sind die beiden Uhren ab Mitte November 2022 aufgetaucht?

Wo wurden sie zum Kauf angeboten oder verkauft? Hinweise auf Angebote in den bekannten Online-Verkaufsportalen seien nicht nötig, so die Polizei.

Die Ermittler suchen diese Breitling-Uhr Tarek Dib-Kastners. Foto: Philipp Wahl / WAZ

3000 Euro Belohnung – mehrere Hinweise schon während der Sendung

Anrufe zum Fall nahm in der Live-Sendung auch die zuständige Staatsanwältin Jill McCuller im Studio entgegen. Die Duisburger Staatsanwaltschaft hat für zielführende Hinweise eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.

Bereits am Ende der 90-minütigen Sendung berichtete Alfred Hettmer vom LKA Bayern, unter bislang 130 eingegangene Hinweisen zu allen Fällen seien auch mehrere auf die gesuchten Uhren. Und: „Möglicherweise liegt eine neue Spur vor, die für die weiteren Ermittlungen sehr wichtig werden kann“, so Hettmer.

Moderator Rudi Cerne in der Sendung neben einem Foto des möglicherweise ermordeten Duisburgers. Foto: Philipp Wahl / WAZ

Todesursache: eine Überdosis Methadon

Die Untersuchungen von Gewebeproben hatten als Todesursache eine Überdosis des Schmerzmittels Methadon ergeben. Tarek Dib-Kastner hatte das Opioid wohl wegen einer alten Verletzung eingenommen. Die Ermittler halten es jedoch aktuell für plausibel, dass nicht er selbst sich die tödliche Überdosis zugeführt hat.

Die Mordkommission nimmt Hinweise auch weiterhin unter der bekannten Nummer des Duisburger Präsidiums an: unter 0203 2800.

