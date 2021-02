„Aktenzeichen XY“: Duisburgerin um 131.000 Euro betrogen

Rudi Cerne spricht am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ über einen Fall aus Duisburg.

Ein Trickbetrüger har eine Seniorin aus Duisburg im September 2019 um 131.000 Euro gebracht. Seitdem sucht die Kriminalpolizei nach dem Unbekannten. Am Mittwochabend ist der Fall auch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

„Hallo Irmgard, ich hatte einen Autounfall und brauche dringend Geld!“ Mit diesem Worten am Telefon begann für die 64 Jahre alte Duisburgerin ein Alptraum: Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als ihr Neffe aus, der nach einem schweren Autounfall dringend Geld bräuchte, um Ärger mit der Polizei zu vermeiden.

Duisburg: Unbekannter holte 131.000 in bar ab

Die 64-Jährige glaubte dem vermeintlichen Neffen, der sie über zwei Tage mehrfach anrief und unter Druck setzte. Insgesamt 131.000 Euro überreichte sie einem Abholer, der sich als „Herr Schwarzer“ vorstellte vor ihrer Haustür. Danach hörte sie erstmal nichts mehr – und wurde skeptisch.

Am 1. Oktober ging die Frau zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 32 versprachen ihr: „Wir versuchen alles, um diese Typen zu finden!“ Nun gehen sie sogar ins Fernsehen, denn sie brauchen für die Aufklärung des Falls Augenzeugen. Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer wird mit Moderator Rudi Cerne am Mittwoch ab 20.27 Uhr in einer Videoschalte über die Vorkommnisse sprechen.

Hinweise nimmt die Kripo auch schon vor der Sendung unter 0203 280 4667 entgegen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen.