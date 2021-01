Aggressiver Maskenverweigerer verletzt Duisburger Polizisten

Ein 40-jähriger Duisburger landete in Polizeigewahrsam. Er hatte sich geweigert, eine Maske zu tragen, und Polizisten angegriffen.

Duisburg Ein Mann hat in Duisburg Polizisten angegriffen, als diese ihn zum Tragen einer Maske aufforderten. Er wurde später in Gewahrsam genommen.

Ein 40-jähriger Mann hat am Freitag in Hochfeld Polizisten angegriffen und wurde deshalb von ihnen in Gewahrsam genommen. Die Beamten hatten ihn angesprochen, weil er nicht nur bei roter Ampel die Wanheimer Straße überquerte, sondern zudem auch keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wie es dort vorgeschrieben ist.

Duisburger Polizisten erstatten Anzeige

Wie die Polizei berichtet, weigerte sich der Mann hartnäckig, eine Maske aufzusetzen. Er wurde zunehmend aggressiv und schlug in Richtung der Beamten. Die brachten ihn schließlich zur Gemütsberuhigung auf die Wache.

Zwei Beamte verletzten sich bei der Widerstandshandlung des Duisburgers und erstatteten Anzeige gegen ihn.