Gut sechs Stunden lang hat sich in der Duisburger Ratssitzung am vergangenen Montag die Wahl von Aufsichts- und Beiräten hingezogen. Die AfD hatte eine geheime Abstimmung beantragt. Ärger gibt’s deshalb nun im Rat, weil der in der ersten Ratssitzung beschlossene „Konsens gegen Rechts“ keine zwei Wochen lang hielt : Die AfD bekam in einigen Wahlgängen mehr als ihre eigenen zehn Stimmen. Die Fraktion Tierschutz/DAL weist den Verdacht von sich, gemeinsam mit Bekir Sipahi (SfD) für die Rechtspopulisten gestimmt zu haben.

In sieben von insgesamt 21 Aufsichtsgremien, Kuratorien, Beiräten und dem Integrationsrat ist die AfD vertreten. „Als die AfD für eine Vielzahl von Abstimmungen geheime Wahl beantragte, war allen im Rat klar, dass sie Absprachen mit anderen Parteien und Ratsmitgliedern getroffen hatten“, sagt der integrationspolitische Sprecher der Linken, Mirze Edis. Seine Fraktion reagierte darauf, einigte sich auf Listenvorschläge gemeinsam mit FDP, Junges Duisburg, der Gruppe HO und Matthias Eidens (Die Partei), um die Wahl von AfD-Vertretern in die Gremien zu verhindern.

Kleine Fraktionen im Duisburger Rat verbündeten sich gegen die AfD

Mirze Edis ist Ratsherr der Linken und migrationspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

„Durch das konstruktive Abstimmungsverhalten aller kleineren demokratischen Kräfte ist es gelungen, den Einzug der AfD in ein Dutzend Gremien zu verhindern“, resümiert Linke-Fraktionschef Erkan Kocalar. Dass die zehnköpfige Fraktion der Rechtspopulisten in einigen Wahlgängen 14 Stimmen bekam, empört nicht nur die Linke. Für Mirze Edis hat keine Zweifel, woher die Stimmen kamen: „Da die anderen Stimmen berechenbar und nachvollziehbar den einzelnen Listen zugeordnet werden konnten, ist davon auszugehen, dass die AfD eng mit der Wählergemeinschaft Tierschutz sowie den migrantischen Vertretern von DAL und SfD zusammen abgestimmt hat.“ Es sei für ihn „absurd und nicht nachvollziehbar, wenn Duisburger Lokalpolitiker mit türkischem Migrationshintergrund vermutlich mit einer Partei paktieren, die islamfeindlich ist und deren Ehrenvorsitzender, Alexander Gauland Deutsche mit türkischer Migrationsgeschichte ´in Anatolien entsorgen’ möchte“, so Edis weiter.

Fraktion Tierschutz/DAL weist Verdacht gegen sie als Verunglimpfung zurück

Torsten Lemmer ist Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion Tierschutz/DAL in Duisburg und Ratsherr der Freien Wähler in Düsseldorf. Foto: Foto: Freie Wäler D’dorf

Die Ratsmitglieder von Tierschutz/DAL äußern sich nur über Torsten Lemmer, der Düsseldorfer, dort Ratsherr für die Freien Wähler, fungiert nunmehr als Geschäftsführer der Duisburger Fraktionsgemeinschaft. Er weist den Verdacht der Kooperation mit der AfD weit von sich. „Das ist eine Verunglimpfung“, so Lemmer auf Anfrage. Er versichert: „Wir hatten keinen Kontakt mit AfD-Vertretern, es gab keine Absprachen.“ Er sehe die Vorwürfe als Teil eines Zwistes zwischen Ratsmitgliedern mit türkischen und kurdischen Wurzeln, so Lemmer. Sinn ergebe der Streit über die Stimmen für die AfD aus seiner Sicht nicht: „Sie können nicht beweisen, dass wir es waren, wir können nicht beweisen, dass wir es nicht waren.“

So sind die Mandate in den Gremien verteilt. Stimmberechtigte Ratsmitglieder im Integrationsrat: Edeltraut Klabuhn, Ünsal Baser, Torsten Steinke (SPD); Ulrich Lüger, Sylvia Linn (CDU); Dr. Nazan Sirin, Pelin Osman (Grüne); Barbara Laakmann (Linke) und Ayhan Yildirim ((Tierschutz/DAL).

Polizeibeirat: Sascha Röser, Dieter Stradmann, Stefan Krause (SPD); Sevket Avci, Sigrid Volk-Cuypers (CDU); Jule Wenzel, Laura Bieder (Grüne); Andreas Laasch (AfD).

Kuratorium Stiftung Lehmbruck-Museum: Udo Vohl, Dieter Lieske (SPD); Sigrid Volk-Cuypers (CDU); Christian Saris (Grüne); Oliver Beltermann (JuDu).

Landschaftsversammlung Rheinland (LVR): Susanne Zander, Manfred Krossa (SPD); Josef Wörmann (CDU); Martina Ammann-Hilberath (Linke).

Verwaltungsrat Wirtschaftsbetriebe (WBD): Sebastian Haak, Manfred Kaiser, Manfred Krossa, Ersin Erdal (SPD); Thomas Susen, Klaus Mönnicks (CDU); Anna v. Spiczak, Kathrin Selzer (Grüne); Karsten Ebert (AfD); Thomas Wolters (FDP), Rainer Grün (Tierschutz/DAL).

Aufsichtsrat Servicebetriebe Duisburg: Sebastian Haak (SPD); Thomas Susen (CDU); Thomas Volkmann (Grüne); Dagmar Hornung-Jahn (Linke).

Aufsichtsrat Kreislaufwirtschaft Duisburg: Sebastian Haak (SPD); Thomas Susen (CDU); Dr. Birgit Beisheim (Grüne); Oliver Alefs (FDP).

Aufsichtsrat GMVA Gemeinschafts-Müllverbrennungsanlage Niederrhein: Werner von Häfen, Manfred Kaiser (SPD); Thomas Susen (CDU), Dr. Sebastian Ritter (Grüne); Thomas Wolters (FDP).

Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft: Hans-Peter Boschen, Renate Gutowski (SPD); Sonja Dietl (CDU); Kathrin Selzer (Grüne); Martina Amman-Hilberath (Linke); Erdal Özsoy (Tierschutz/DAL).

Genossenschaftsversammlung Entwässerungsgenossenschaft (LINEG): Stefan Krause, Hans-Peter Boschen, Uwe Ernst, Philipp Dengel (SPD); Dennis Schleß, Cäcilia Casian (CDU); Dietmar Beckmann, Tom Perkowski (Grüne); Martina Amman-Hilberath (Linke); Sascha Lensing (AfD); Ayhan Yildirim (Tierschutz/DAL).

Verbandsversammlung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (RVR): Dieter Lieske (SPD); Frank Heidenreich (CDU); Matthias Schneider (Grüne); Frederik Engeln (JuDU);

Beirat Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG): Bruno Sagurna, Benedikt Falszewski (SPD); Udo Steinke (CDU); Michael Kleine-Möllhoff (Grüne); Kira Schulze Lohoff (FDP); Erdal Özsoy (Tierschutz/DAL).

Aufsichtsrat und Beirat Duisburg Kontor: Manfred Osenger, Susanne Zander, Daniela Stürmann (SPD); Gertrud Bettges, Udo Steinke (CDU); Dr. Nazan Sirin (Grüne); Rainer Holfeld (AfD); Oliver Alefs (FDP).

Aufsichtsrat Freizeitgesellsellschaft Metropole Ruhr/Revierpark Mattlerbusch: Hans-Peter Boschen (SPD); Sonja Dietl (CDU); Dr. Nazan Sirin (Grüne); Frederik Engeln (JuDu).

Aufsichtsrat Gebag: Bruno Sagurna, Andrea Demming-Rosenberg, Werner von Häfen (SPD); Peter Griebeling, Sylvia Linn (CDU); Felix Lütke (Grüne); Andreas Laasch (AfD), Matthias Eidens (Die Partei), Karlheinz Hagenbuck (HO).

Aufsichtsrat Schulbaugesellschaft: Rainer Edel, Jacqueline Teichgräber (SPD); Ulrich Lüger, Peter Ibe (CDU); Ralf Buchthal (Grüne); Barbara Laakmann (Linke), Ayhan Yildirim (Tierschutz/DAL).

Aufsichtsrat Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) : Torsten Steinke (SPD); Eva Büttgenbach (CDU); Martina Hinsen (Grüne); Rainer Rensmann (FDP), Kenan Durmus (Tierschutz/DAL).

Sparkassen-Zweckverband: Rainer Edel, Ersin Erdal, Bruno Sagurna, Udo Vohl, Rainer Schütten, Klaus Stradmann (SPD); Sevket Avci, Cäcilia Casian, Klaus Mönnicks, Ulrich Lüger, Iris Seligmann-Pfennigs (CDU); Gerhard Schwemm, Ozan Aksu, Sebastian Ackermann, Parisa Tonekaboni, Katrin Weiner (Grüne); Heike Betz, Rainer Holfeld (AfD); Binali Demir, Rita Hornung-Jahn (Linke); Dr Stephan Wedding (Linke), Kira Schulze Lohoff (FDP), Bekir Sipahi, Ayhan Yildirim (Tierschutz/DAL).

Verwaltungsrat Sparkasse: Bruno Sagurna, Udo Vohl, Manfred Osenger (SPD); Thomas Mahlberg, Iris Seligmann-Pfennings (CDU); Gerhard Schwemm, Ozan Aksu (Grüne); Stephan Wedding (JuDu); Ayhan Yildirim (Tierschutz DAL).

Seniorenbeirat: Marianne Kronwald, Helmut Aengstenheyer, Reinhard Efkemann (SPD); Brigitte Parlo, Wolfgang Helms, Dr. Ute Renkes-Hengendörfer (CDU); Dr. Sebastian Ritter, Anna v. Spiczak (Grüne); Ingrid Jost (AfD), Jürgen Holtmann (FDP).

>> HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS: SONDERSITZUNG AM MITTWOCH