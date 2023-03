Tier in Not

Tier in Not Ängstlich und schüchtern: Wer gibt diesem Kater eine Chance?

Duisburg. Wildcatycaty ist ängstlich, schüchtern und schreckhaft. Wer hat die Geduld, sich um diesen armen Kater aus dem Duisburger Tierheim zu kümmern?

Wildcatycaty ist sehr ängstlich, schüchtern und schreckhaft. Wenn ein Mensch das Katzenhaus im Duisburger Tierheim betritt, verzieht sich der Kater in die hinterste Ecke. Er lässt sich nicht anfassen und ist selbst bei Annäherungsversuchen von vertrauten Personen noch sehr zögerlich.

Das Tierheim an der Lehmstraße 12 in Neuenkamp sucht deshalb geduldige Menschen für Wildcatycaty, die ihm Zeit geben, sich einzugewöhnen und langsam Vertrauen aufzubauen. Wenn es bereits eine Katze im neuen Zuhause geben sollte, wäre dies hilfreich. Sie könnte ihm zeigen, dass Menschen gar nicht so schlimm sind, wie er aktuell vermutet.

Tierheim Duisburg: Wer gibt Wildcatycaty eine Chance?

Wer sich für Wildcatycaty interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel als E-Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

