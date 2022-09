ADFC: Sternfahrt am Sonntag und „Kidical Mass“-Tour

Duisburg. Zu zwei Fahrradtouren lädt der ADFC die Duisburger an den kommenden beiden Sonntagen ein. Dabei geht es nicht nur ums Radfahren.

Gleich zweimal bringt der ADFC die Duisburger aufs Rad: Am Sonntagmorgen geht’s zur Sternfahrt nach Gladbeck, eine Woche später startet die „Kidical Mass“-Tour mit dem Motto: Kinder aufs Rad.

Zunächst geht’s am Sonntag, 18. September, um 8.20 Uhr ab dem Portsmouthplatz am Hauptbahnhof zum 10. Jahrestag der „FahrradSternfahrt.Ruhr“ nach Gladbeck. Duisburg ist einer von 50 Ausgangspunkten für die Sternfahrt, die auf dem Willy-Brandt-Platz in Gladbeck mit einem großen Fest endet. Zuvor gibt es eine von der Polizei abgesicherten Demonstrationsrunde über rund 14 Kilometer, u.a. über die B 224. „Wir fordern verstärktes Engagement von Politik und Verwaltung, die Fahrradinfrastruktur deutlich zu verbessern“, erklärt Herbert Fürmann, ADFC-Sprecher in Duisburg.

„Kidcal Mass“: Start am Hauptbahnhof und am Spielplatz in Walsum

Die Verkehrssicherheit von Kindern auf Duisburger Straßen und Radwegen ist das Anliegen bei der „Kidical Mass“-Tour, die am Sonntag, 25. September um 15 Uhr startet am Bahnhofsvorplatz und am Walsumer Mehrgenerationen-Spielplatz, Am grünen Ring. Beteiligt ist ein breites Bündnis von Organisationen und Vereinen. Eine Stunde lang geht’s dann für Kinder und ihre Familien unter Polizeibegleitung durch die Stadt.

„Die Kidical Mass macht den Kindern Spaß, endlich dürfen sie – geschützt – auf der Straße fahren. Die Aktion ist schon fast eine gute Tradition, so etwas wie eine schöne Gewohnheit. Wenn nur der Hintergrund nicht so ernst wäre“, sagt Barbara Aldag vom ADFC Duisburg. Bei einem Stop vor dem Rathaus können die Kinder mit Straßenmalkreide ihre Vorstellungen von Duisburg mit dem Rad deutlich machen.

